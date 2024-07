Matrimonio Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: location, proposta e data delle nozze/ Quando si sposano?

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, dopo 13 anni di storia d’amore arriva l’atteso matrimonio

È arrivato il grande momento del matrimonio anche per Gigi Buffon e Ilaria d’Amico, si sposano prestissimo in una location della bellissima regione Toscana. Da pochissimo il famoso portiere della nazionale e la futura moglie giornalista hanno pubblicato le partecipazioni di matrimonio a Lucca e a Carrara. Dopo la serie dei numerosi matrimoni VIP alla quale stiamo assistendo nel 2024, anche il grandioso portiere della nazionale Gigi Buffon sta per compiere il grande passo e con volare a nozze con Ilaria d’amico.

Per adesso non abbiamo ancora una data certa per quanto riguarda il giorno del matrimonio, ma si terrà sicuramente tra due mesi. A fare scalpore è anche la presunta gravidanza di Ilaria D’Amico, che pare essere incinta del secondo figlio dopo Leopoldo Mattia nato nel 2016. 46 anni lui e 50 lei, Gigi Buffon e la giornalista hanno una relazione stabile dal 2013. Entrambi hanno figli nati da altre storie d’amore: Gigi Buffon è papà di David Lew e Louis Thomas, ha avuto dalla bellissima show girl Alena Šeredová. Lei, invece, ha un altro figlio nato nel 2010 di nome Pietro.

Matrimonio Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: data rimandata a causa degli Europei ma…

Ebbene sì, Gigi Buffon e la famosa giornalista Ilaria D’Amico si sposano, ed era ora! «Volevamo sposarci nel giugno 2024 – aveva dichiarato Buffon a Vanity Fair, – ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso». Priorità comprensibile per il leggendario portiere della “Vecchia Signora”, che purtroppo anche di fronte ad un evento così importante si ritrova a dover mettere il lavoro davanti ad ogni cosa. Ilaria D’Amico aveva già previsto lo slittamento del matrimonio, e aveva dichiarato al Corriere in maniera ironica che per via degli Europei avrebbero rischiato di sposarsi in una birreria bavarese. Ad ogni modo, Buffon riporta tutto alla realtà: «Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante».

Ma cosa sappiano della proposta di matrimonio di Gigi Buffon a Ilaria D’Amico? Una vera e propria favola. La presentatrice ha raccontato di essere tornata a casa una sera del gennaio scorso e aver trovato candeline e caminetto acceso. Durante la cena, il portiere le ha chiesto come mai non si fossero ancora sposati, così è stata finalmente presa la decisione ufficiale. Dopo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Federico Chiesa e Lucia Bramini, ma anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez siamo quindi pronti a vedere compiersi la magia più bella in Toscana tra la D’Amico e Gigi Buffon, anche se ancora non si sa nulla sulla location e la data ufficiale.











