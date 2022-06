Clizia Incorvaia: la figlia Nina via dai social/ L’accordo con Francesco Sarcina…

Clizia Incorvaia e la decisione sulla figlia Nina

Clizia Incorvaia è tra le influencer più seguite in Italia. Sul suo profilo Instagram seguito da 760mila followers, pubblica quotidianamente foto e video del suo lavoro, ma anche della vita privata. Da qualche tempo, però, la Incorvaia non pubblica foto della sua primogenita, la piccola Nina nata dalla sua relazione, oggi finita, con Francesco Sarcina. A svelare il motivo dell’assenza della bambina sui social è stata la stessa Clizia che, come riporta il portale Gossip e Tv, ha risposto alle domande dei fan svelando anche perchè non pubblica più foto della sua bambina.

Clizia Incorvaia: "Insultata perché non allatto più mio figlio"/ "Attacchi social..."

“Abbiamo deciso così con il suo papà diverso tempo fa. Se guardate la mia bacheca, trovate Nina piccina… L’ho mostrata quando era piccina come sto facendo con Gabry“, ha fatto sapere la Incorvaia che, d’accordo con l’ex Francesco Sarcina, ha deciso di non mostrare più la piccola.

Clizia Incorvaia, l’amore con Paolo Ciavarro e la nascita di Gabriele

Clizia Incorvaia continua, tuttavia, a pubblicare le foto del piccolo Gabriele, frutto del suo amore con Paolo Ciavarro che ha conosciuto durante la comune partecipazione al Grande Fratello Vip. Innamorati e sempre più complici, la Incorvaia e Paolo Ciavarro condividono molti momenti quotidiani con i fan che, dopo averli seguiti durante la permanenza nella casa più famosa d’Italia, continuano a farlo attraverso i social.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: dal GF VIP al primo figlio Gabriele/ "Il nostro amore è un film romantico"

L’ultima post pubblicato dalla Incorvaia su Instagram è proprio un video del piccolo Gabriele, il suo principe. “Bambolotto mood”, scrive mamma Clizia nella didascalia che accompagna il video di Gabriele di cui sono innamorati tutti i followers di Clizia. Cliccate qui per vedere il video.

LEGGI ANCHE:

Francesco Sarcina, ex Clizia Incorvaia/ "Se non fosse per mia figlia non la vedrei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA