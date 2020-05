Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia/ La ex di Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi al centro delle polemiche

Pubblicità

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono tra i protagonisti di Verissimo – Le Storie, il programma televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. La ex di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e il figlio di Eleonora Giorgi si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3; un incontro che, giorno dopo giorno, li ha portati ad avvicinarsi scoprendo una complicità davvero speciale. La scintilla tra i due è scoppiata proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia, anche se poco dopo si sono ritrovati costretti a salutarsi. La Incorvaia per via di una battuta infelice è stata squalificata dal GF VIP 3 lasciando il suo nuovo amore da solo. Ciavarro ha proseguito il suo percorso, classificandosi al secondo posto alle spalle della vincitrice Paola Di Benedetto, ma una volta varcata la soglia rossa di Cinecittà non ha potuto incontrare Clizia per via della quarantena imposta dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Nonostante tutto però la coppia ha continuato a credere nel loro sentimento che oggi possono finalmente viversi alla luce del sole e nella quotidianità.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: l’amore dopo la quarantena

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo il lockdown e la quarantena la coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è riuscita a rivedersi e riabbracciarsi. Un momento davvero unico e speciale che i due hanno voluto condividere con il settimanale Chi di Alfonso Signorini. “Ho aspettato oltre 70 giorni per ritrovare Clizia, ma doverci conquistare questo incontro è servito per conoscerci meglio” ha dichiarato il figlio di Eleonora Giorgi dalle pagine del settimanale che ha seguito il primo incontro “ufficiale” della giovane coppia. A distanza di diverse settimane dalla fine del GF VIP, la coppia è riuscita a riabbracciarsi nella assolata Sicilia dopo aver rispettato tutte le regole previste dal Governo ed essersi sottoposti ai tamponi. “Noi non siamo più abituati a conquistare le cose – ha detto Ciavarro – Invece, questa clausura forzata ci ha dato anche modo di conoscerci un po’ meglio. Se fossimo usciti, in una situazione, chiamiamola, di normalità, ci sarebbero stati il lavoro e gli eventi, io a Roma e lei a Milano, alla fine non ci saremmo potuti vivere in questo modo. Noi, fino al nostro incontro dell’altro giorno, ci siamo potuti raccontare l’uno all’altra e in un modo altrimenti impossibile”.

Clizia Incorvaia: “Sognavo di portare Paolo Ciavarro…”

Dalle pagine di Chi, anche Clizia Incorvaia ha raccontato il primo incontro con Paolo Ciavarro rivelando: “l’attesa è più erotica dell’atto in se stesso” – raccontando di aver desiderato per tutto questo tempo di quarantena di poter condividere con lui la sua amata terra: la Sicilia. “Sognavo di portare Paolo dove prima di entrare al Gf avevo posato da sola e averlo qui nel cuore della mia terra – ha detto la influencer- Sono stata felice come una bambina. E darci un bacio alla Scala dei Turchi è stato emozionante come il nostro primo bacio. E poi siamo andati a cena. Una cena che è durata …fino alle sette della sera dopo”. Poco dopo anche sui social la Incorvaia ha pubblicato un filmato in compagnia del suo Paolo scrivendo: “voglio un bacio per ogni giorno che non ti ho potuto stare accanto. Che la fiaba abbia inizio”.