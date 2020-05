Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia/ Tutti contro dopo il falso incontro a Live Non è la D’Urso

Pubblicità

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno fatto arrabbiare Barbara D’Urso. Durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” di domenica 24 maggio 2020 i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono stati bacchettati in diretta dalla padrona di casa per aver finto sul loro primo incontro. La Incorvaia e Ciavarro, infatti, hanno finto in diretta nazionale di incontrarsi per la prima volta proprio grazie al programma della D’Urso. La quarantena e il lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus avevano impedito alla coppia, nata nella casa del GF VIP 4, di potersi incontrare. Per diverse settimane, infatti, i due piccioncini sono stati l’uno lontano dall’altra, ma con la cosiddetta Fase 2 e la possibilità di rivedere i congiunti sono riusciti a potersi rivedere. Peccato che però il loro primo incontro in tv dalla D’Urso sia stato solo una messa in scena televisiva a cui ha assistito anche la madre di lui, Eleonora Giorgi, in collegamento da casa.

Barbara D’Urso riprende Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “vi siete già incontrati”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e il loro primo falso incontro a Live – Non è la D’Urso. La coppia, dopo mesi di distanziamento sociale e per via della quarantena per contrastare la diffusione del virus Covid-19, non ha potuto vedersi e vivere liberamente il proprio amore. Domenica scorsa però a Live – Non è la D’Urso i due ex gieffini hanno deciso di condividere con i telespettatori il loro primo incontro in una location davvero molto romantica: la Scala dei Turchi in Sicilia. Peccato però che in diretta tv sono stati smascherati da Barbara D’Urso a conoscenza del fatto che i due si erano già rivisti per scattare delle foto per un servizio fotografico – intervista pubblicato dal settimanale Chi. “Da quanto non vi vedete, dal 24 febbraio? Ho voluto chiedervi conferma perché in camerino stasera mi è arrivata una notizia. Ho detto: “Non ci voglio credere”. La notizia è che voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale” ha chiesto una furiosa Carmelita D’Urso alla coppia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il falso incontro a Live – Non è la D’Urso

Il figlio di Eleonora Giorgi ha cercato di nascondere la cosa, ma a confermare il tutto ci ha pensato Clizia Incorvaia: “lui ha fatto i 14 giorni di quarantena, che sono stati interminabili. Ha fatto il tampone ed era negativo. Poi ieri abbiamo fatto questo incontro, è vero. Siamo due giovani amanti, non ci vedevamo da tre mesi e abbiamo fatto questa trasgressione. Ti assicuro che le lacrime di Paolo sono vere”. Barbara D’Urso non ci sta e durante la diretta del suo programma ha proseguito rimproverando i due piccioncini: “allora per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico. Capisco che volevate sognare i vostri fan, ma io ci sono rimasta male. Sono dalla vostra parte, ma mostrare alla gente una cosa finta… Stiamo organizzando questa cosa da tempo, se avessi saputo che vi eravate già rivisti lo avremmo fatto in modo diverso”. Nonostante la polemica e la sfuriata live, la coppia ha ugualmente inscenato per il pubblico il loro primo “falso” incontro.



