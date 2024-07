Clizia Incorvaia sorprende Paolo Ciavarro dopo le nozze: “Amore che sa d’eternità”/ Il video dal matrimonio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il video romantico dal matrimonio e una dedica speciale

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ufficialmente marito e moglie. Quello della coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip è stato un vero e proprio matrimonio da sogno, a cui hanno partecipato anche volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, come dimostrato da un video che i novelli sposi hanno pubblicato su Instagram.

“Un amore che sa di eternità” è la didascalia che Clizia Incorvaia ha affiancato a un video che la vede tra le braccia del suo novello marito Paolo mentre ballano sulle note di “Dimmi che non vuoi morire”, celebre canzone di Patty Pravo, cantata alle nozze proprio dalla stessa cantante. Lo scenario è, infatti, da sogno: i due si abbracciano e ballano, innamoratissimi, mentre la cantante dedica loro il brano da un palco poco distante e intervallato da una bellissima piscina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: Edoardo Tavassi protagonista al loro matrimonio

I momenti romantici, dunque, non sono mancati durante il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, così come non sono mancati quelli divertenti, come il lancio del bouquet che ha visto protagonista Edoardo Tavassi, fidanzato di Micol Incorvaia, sorella di Clizia. È stato lui, infatti, ad impossessarsi del mazzo di fiori, gettandosi poi anche in piscina, vestito, per recuperarlo. Ancora Tavassi ha poi commentato l’ospitata di Patty Pravo al loro matrimonio in modo ironico: “Mamma mia ragazzi Patty Pravo? Questi hanno i soldi… al mio matrimonio non ci viene manco Tony Colombo”, ha scherzato l’ex gieffino. Tanti, invece, i commenti emozionati dei fan che seguono la storia d’amore di Clizia e Paolo dal Grande Fratello Vip.

