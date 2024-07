Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro oggi 12 luglio 2024/ Location, invitati e abito della sposa

Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: oggi il fatidico sì

Tutto pronto per il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che oggi, venerdì 12 luglio 2024, diventeranno ufficialmente marito e moglie davanti alla presenza di parenti, amici e del figlio Gabriele, frutto di un amore nato nella casa del Grande Fratello Vip e cresciuto giorno dopo giorno. La coppia ha scelto di sposarsi a Forte dei Marmi per omaggiare Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, i genitori dello sposo, che si innamorarono nella famosa località sul set di “Sapore di mare 2”. Un matrimonio che Clizia ha curato in ogni dettaglio per poter vivere una favola che sognava da tempo. Sui social, ha fornito qualche indizio sul ricevimento e sul suo look che, tuttavia, sarà svelato solo durante la cerimonia.

Dopo la cerimonia, la coppia accoglierà tutti gli ospiti, per il ricevimento, al Maitò, un beach club esclusivo allestito con fiori e candele, mentre sia gli sposi che alcuni invitati alloggeranno al Grand Hotel Principe di Piemonte, della stessa proprietà del ristorante-beach club.

Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: invitati e abito da sposa

Tanti gli invitati al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno deciso di avere al proprio fianco le rispettive famiglie, gli amici di sempre, ma anche le persone che hanno condiviso con loro un passo così importante. «Sarà un matrimonio con tanti amici ma non troppi. Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande. Saremo circa cento persone».

Ci sarà Edoardo Tavassi, fidanzato di Micol Incoravaia, sorella e testimone della sposa, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e si parla anche di Patty Pravo. Presente anche Andrea Rizzoli, che Eleonora Giorgi ha avuto dal primo marito Angelo Rizzoli e fratello di Paolo e al matrimonio dovrebbe essere presente anche Alfonso Signorini, padrino del piccolo Gabriele, il figlio degli sposi.











