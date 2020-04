Clizia Incorvaia/ “Stasera una sorpresa a Paolo Ciavarro? Non credo!”

Clizia Incorvaia è riuscita a conquistare il cuore di Paolo Ciavarro, che poche ore fa, a distanza di ben 84 giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha tracciato un bilancio della sua nuova avventura disegnando la sua linea della vita. “A questo punto lo posso dire”, ha annunciato il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, “ho perso di nuovo la testa. Non pensavo che potesse succedere – ha precisato poi nel confessionale – Mi ha fatto tornare a provare emozioni che non provavo da tanto tempo”. Da parte sua, Clizia Incorvaia non perde mai occasione di dimostrare, seppur attraverso i social, tutto il suo amore; di fronte alla possibilità di riservargli, questa sera, una sorpresa, si è mostrata però piuttosto dubbiosa, rispondendo alle numerosissime fan incuriosite con un laconico: “non credo”.

CLIZIA INCORVAIA: LA STRATEGIAPER SALVARE PAOLO CIAVARRO

Lontana dalle dinamiche del gioco ormai da quasi 40 giorni, Clizia Incorvaia continua a sostenere Paolo Ciavarro anche a distanza. Per farlo, nelle ultime ore ha chiamato a raccolta tutti i loro fan esortandoli a votare per salvarlo e a tenersi pronti in vista di un possibile televoto lampo: “mi raccomando raga, tutti uniti per il mio Paolo, e se si va al televoto flash – ha precisato l’ex di Francesco Sarcina un una clip pubblicata su Instagram – proteggiamo anche Licia”. Clizia Incorvaia ha chiesto infatti di salvare Paolo ma, allo stesso tempo, di avere un occhio di riguardo nei confronti della Nunez, anche perché “i gruppi di Licia si stanno impegnando per salvare Paolo – ha evidenziato l’ex gieffina – e questo lo apprezzo molto”. Riuscirà, con il suo appello, a salvare entrambi?

CLIZIA INCORVAIA, L’APPELLO SUI SOCIAL

In realtà, Clizia Incorvaia crede che le probabilità che Paolo Ciavarro finisca al televoto flash siano poche: “Se si salva stasera, e sicuramente si salverà, perché comunque in questo momento l’ultimo non è lui, non credo che vada al televoto flash, perché – ha spiegato l’ex gieffina – di solito chi si salva non dovrebbe andare al televoto flash. Però – ha aggiunto – non sappiamo quali siano le regole del GF, perché cambiano sempre, detto ciò è normale che si salva prima Paolo e, se riuscite, salvare anche Licia, che per me è un’amica”. E di fronte alle perplessità di qualcuno, che non vede in Licia una delle migliroi amiche di Paolo Ciavarro, Clizia ha precisato: “al di là delle strategie o del fatto che con Polo aveva meno confidenza, si sono conosciuti dopo […] però non iniziamo diatribe infinite, non iniziamo con le offese – ha concluso Clizia Incorvaia – perché si tratta di un gioco e le cose importanti sono altre”.



