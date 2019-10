Clizia Incorvaia vs Francesco Sarcina/ “Dà solo 500 euro per il mantenimento di Nina”

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è terminata nel peggiore dei modi. L’influencer e il leader de Le Vibrazioni stanno divorziando dopo il tradimento della bella bionda con Riccardo Scamarcio, non mancano le accuse reciproche. Dopo aver denunciato «violenze» da parte dell’ormai ex compagno, la Incorvaia ha parlato della separazione con il cantante ai microfoni di Di Più Tv: «Siamo dagli avvocati per la separazione e vorrei che fosse più civile possibile. Non sarà facile, perché suo padre mi ha molto deluso. Al momento il signor Sarcina, che di mestiere fa la rockstar, mi dà 500 euro per il mantenimento di nostra figlia. E non contribuisce a nessuna altra spesa». Dito puntato contro Sarcina, dunque, reo di non contribuire al mantenimento della figlia Nina.

CLIZIA INCORVAIA VS FRANCESCO SARCINA: DIVORZIO INFUOCATO

Clizia Incorvaia non ha usato mezzi termini per parlare della rottura con Francesco Sarcina, con l’influencer che ha sottolineato di non volere «la sua elemosina», con l’augurio che la situazione giunga a conclusione a stretto giro di posta. Nella lunga intervista a Di Più Tv, la Incorvaia ha poi aggiunto: «Il nostro era un grande amore, l’amore più bello della mia vita, non doveva finire, non almeno in questo modo così volgare». Il tradimento con Sarcina ma non solo, la modella ha spiegato di aver scovato delle chat hot tra l’ex compagno e diverse donne. E ancora: «Sarcina era ossessionato dal mio lavoro nella moda. Ricordo che una delle ultime grandi discussioni c’è stata per un mio vestito che secondo lui era troppo trasparente… È arrivato a buttare via le mie cose: vestiti, scarpe, accessori. Ha ucciso il nostro matrimonio, ha rovinato la mia vita».

