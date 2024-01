Club Dogo ritornano alla musica/ Lo spoiler sul nuovo album

Club Dogo tornano alla musica: il nuovo album, dopo la pausa

La musica made in Italy regala, nel 2024 appena iniziato, il nuovo progetto musicale dei Club Dogo, l’album che segna il ritorno tanto atteso dello storico trio.

I Club Dogo sono ufficialmente tornati, o almeno questo é a detta del sentiment predominante dell’occhio pubblico nel web, a margine dello spoiler e il rilascio del nuovo progetto del trio timonato da Guè Pequeno. I fab 3 sono tornati nel miglior modo possibile, con un album che esaudisce la richiesta del fandom, riportata meticolosamente nel corto con protagonisti il sindaco di Milano Beppe Sala e Claudio Santamaria. L’album che non a caso titola proprio come il gruppo Club Dogo, sembra imporsi come un back to basics, la promessa del ritorno alle origini. Come se i dieci anni di pausa della formazione musicale non siano mai trascorsi e questi non abbiano mai cambiato i membri della band.

I Club Dogo resistono alla tentazione delle influenze dettate dai nuovi trend musicali, e lo si evince in Milly, il brano modern che vede la collaborazione di uno dei grandi protagonisti nell’anno 2023 Sfera Ebbasta, dove i fan 3 non perdono mai la propria essenza.

Club Dogo riavvicinano gli ex Elodie e Marracash, in musica

Il nuovo album omonimo si apre con C’era una volta in Italia, un brano che fa quasi da tabula rasa dei dieci anni di silenzio in musica. Mafia del Boom Bap è un esercizio della propria cifra stilistica, un vero e proprio boom bap, il terreno perfetto per Jake e Gué per fare sfoggio della loro capacità tecnico musicale nel rap e le sue contaminazioni, su un beat che delinea e conferma le sonorità dell’album.

Nato per Questo feat. Marracash invece è il brano più introspettivo e intimista, ed è il miglior candidato al conseguimento del successo nelle hit parade, mentre Malafede è la chicca della prima parte del disco, contenente un sample di Nada, i primi versi di Sei Mio del 1970, e ci conferma che Don Joe non abbia ancora sbagliato un beat nella sua carriera artistica. Il che si riconferma In Sbatti. Con King of The Jungle si fa un salto nel passato, che rimanda a Note Killer, estratta dal primo album dei Club Dogo: Mi Fist, di cui viene ripreso nei lyrics il refrain negli ultimi secondi del brano e parte della base. L’ultimo featuring, Last but not least, é quello dell’ex di Marra, Elodie, presente in Soli a Milano, un vero e proprio tributo al capoluogo lombardo che si impone come un tormentone nell’anno 2024, vista la collaborazione della icona femminile del momento nel panorama della musica made in Italy ed ex talento di Amici. Il talent show di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 23, vede intanto infiammarsi il caso dei talenti uscenti Mew e Matthew…

E, intanto, in un post via Instagram I Club Dogo anticipano che rispetto al rilascio “non rilasceremo interviste, tutto ciò che abbiamo da dire è dentro il disco”. Ma non solo. In un altro stato sul re dei social il trio dà il via ai preorders dei biglietti per il live concert previsto il 28 giugno alla Stadio San Siro.











