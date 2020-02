Coez/ Duetto assieme a Gianna Nannini con “Motivo”? (Sanremo 2020)

Coez ospite a sorpresa a Sanremo 2020: è questa la novità delle ultime ore a proposito del Festival dei record condotto da Amadeus e che questa sera ha in programma l’esibizione del “cantautorapper” romano ma originario della provincia di Salerno. Infatti da rumors pubblicati nelle ultime ore da diversi mezzi di stampa, peraltro poi avvallati da una Storia che il 36enne artista ha postato sul proprio profilo Instagram facendo sapere ai suoi follower di essere appena giunto nella Città dei Fiori, è arrivata la conferma che Coez sarà sul palcoscenico dell’Ariston nonostante le sua presenza negli scorsi giorni non fosse stata annunciata. Ad aggiungere pepe a questa novità che potrebbe modificare ulteriormente la scaletta della puntata di Sanremo (o allungarla ulteriormente, se si pensa alle polemiche a proposito dei tempi lunghissimi che hanno visto finora Amadeus & co. sforare e terminare a notte inoltrata…) è l’indiscrezione secondo cui Coez dovrebbe duettare a beneficio del pubblico con Gianna Nannini.

COEZ A SORPRESA A SANREMO: DUETTERA’ CON GIANNA NANNINI?

Insomma se Coez è la sorpresa imprevista in una serata che aveva già in scaletta la presenza di ospiti quali Dua Lipa, Ghali e la stessa Gianna Nannini, adesso c’è da vedere se sarà confermata la notizia che il 36enne artista di Nocera Inferiore, Silvano Albanese per l’anagrafe, si esibirà assieme alla collega toscana: la contestuale presenza dei due infatti è “sospetta” perché di recente Coez e la Nannini hanno inciso il singolo “Motivo”, un featuring molto apprezzato e contenuto ne “La differenza”, l’ultimo lavoro in studio della cantautrice senese. Anzi, date le promesse è altamente probabile che possa essere questo il brano che i due presenteranno nel corso della quarta serata di Sanremo 2020 (e per Coez si tratterebbe dell’esordio dato che in ben due occasioni è stato scartato e il diretto interessato aveva replicato non senza una vena polemica): al momento però bocche cucite da parte di tutti e questo riserbo è stato confermato nell’ultime ore pure dall’Ansa che ha parlato di esibizione di contorni “top secret”. Cosa starà bollendo in pentola?





