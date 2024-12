Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2, diretto da Brett Ratner

Domenica 1 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, la commedia poliziesca del 2001 dal titolo Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2.

Il film è il seguito di Rush Hour – Due mine vaganti (1998) ed è diretto anche in questa occasione dal film maker Brett Ratner, celebre per aver curato i primi due capitoli della saga di X-Men.

Le musiche hanno invece la firma del pianista argentino Lalo Schifrin, che aveva già collaborato con il regista in Traffico di diamanti (1997).

I protagonisti sono interpretati nuovamente da Jackie Chan, attore e artista marziale famoso a livello internazionale per i suoi molteplici progetti cinematografici di successo come Dalla Cina con furore (1972), Dragons Forever (1988) e Pallottole cinesi (2000), e Chris Tucker, attore e comico statunitense che aveva già lavorato con Ratner in Traffico di diamanti (1997).

Nel cast anche: John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sánchez, Don Cheadle e Alan King.

La trama del film Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2: una vacanza si trasforma in missione

Colpo Grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2 vede il ritorno sul grande schermo dei due agenti della polizia Carter e Lee, pronti ad organizzare una piacevole vacanza nella splendida città di Hong Kong.

In realtà, quelli che avrebbero dovuto essere giorni all’insegna del relax e del divertimento, si trasformano ben presto in una fonte di stress.

Proprio durante la loro permanenza nella città, infatti, avviene un devastante attacco terroristico all’ambasciata statunitense e due agenti perdono la vita.

I due poliziotti erano impegnati in una serie di indagini per individuare i criminali coinvolti nella produzione e distribuzione di denaro falso, così Lee decide di portare avanti il loro lavoro e scoprire chi si nasconde dietro questi atti criminali.

Carter, al contrario, vorrebbe godersi il meritato riposo ma alla fine si fa convincere da Lee e decide di aiutarlo nelle sue ricerche. Questa missione si rivelerà molto più pericolosa del previsto e svelerà un risvolto inaspettato, infatti il principale indiziato è l’ex partner professionale del padre di Lee.

L’uomo, Ricky Tan, nel corso degli anni ha infatti intrapreso la carriera criminale diventando uno degli esponenti più importanti della mafia cinese.

Per Lee, quindi, queste indagini assumeranno un significato molto più complicato e dovrà fare i conti con diversi fantasmi del suo passato.