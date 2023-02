Coma_Cose, con canzone “L’addio” a Sanremo 2023/ “La canzone? Un amore indissolubile, al di là di tutto”

Coma_Cose, con il brano “L’addio” a Festival di Sanremo 2023 segnano il loro ricongiungimento

Coma_Cose in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “L’addio” che segna il loro ricongiungimento dopo un momento di crisi e difficoltà. Il duo composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano) tornano sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per la seconda volta dopo il debutto nel 2021 con il brano ” Fiamme Negli Occhi” con cui hanno conquistato critica e pubblico. Questa volta potrebbe andare ancora meglio, visto che la loro canzone, scritta a quattro mani tra i Coma_Cose e prodotto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio, è una potentissima ballad intima e poetica in cui hanno raccontato la loro vita privata e personale. ”

“Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima” – ha dichiarato il duo precisando – “L’ADDIO parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia”.

Coma_Cose e il nuovo album “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”

Il brano “L’addio” dei Coma_Cose, in gara al Festival di Sanremo 2023, è un manifesto di un concetto che è il filo conduttore di tutto il nuovo album di inediti del duo dal titolo “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”. Qualsiasi tipo di rapporto presenta delle difficoltà interne ed esterne da affrontare. Per vincerle è importante essere in due. Considerati il duo musicale più interessante del panorama musicale italiano, Fausto Lama e California si sono fatti notare sin dal loro debutto con l’EP “Inverno Ticinese” del 2017. Successivamente hanno pubblicato “Hype Aura” nel 2019 e “Nostralgia” nel 2021 dopo la prima partecipazione a Sanremo.

“Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi” è l’ultimo album pubblicato lo scorso 4 novembre da Coma_Cose per Asian Fake e Epic Records/Sony Music che presto porteranno dal vivo in un tour musicale in programma nei principali club italiani, oltre a due speciali tappe all’estero, a Parigi e Londra.











