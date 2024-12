Come finisce Endless Love anticipazioni turche: Nihan e Kemal si sposano ma…

Come finisce Endless Love? Ci si avvicina sempre di più al gran finale di stagione di una delle dizi turche più seguite di Canale5 e considerando l’attuale programmazioni le ultime puntate andranno in onda a gennaio anche se ancora non è stata svelata la data precisa. Tuttavia da Endless Love anticipazioni turche è possibile scoprire cosa succederà negli episodi finale, adesso è trapelata la trama completa e dettaglia. Innanzitutto dopo mille peripezie, ostacoli e risvolti choc ci sarà il matrimonio tra Nihan e Kemal i due riusciranno a coronare il loro sogno d’amore diventando marito e moglio ma la felicità durerà poco.

Stando a Endless Love anticipazioni turche Kemal e Nihan progetteranno di lasciare la Turchia per sfuggire ad Emir, che non frattempo nonostante sia ferito e ricercato dalla polizia cercherà in tutti i modi di uccidere Kemal e riconquistare Nihan. Scortati dal commissario Hakan si recheranno in aeroporto ma il poliziotto Adem, sotto minaccia di uno scagnozzo di Emir che altrimenti farebbe del male alla sua fidanzata, mette del lassativo nella bevanda di Nihan. Quest’ultima costretta a recarsi verrà narcotizzata dallo scagnozzo e si risveglierà dopo qualche ora legata ad una corda di ferro con Asu a sorvegliarla. Tuttavia con l’ennesimo colpo di scena la pittrice riuscirà a liberarsi ma poco dopo verrà raggiunta dall’ex marito che la costringerà a salire in macchina.

Endless Love anticipazioni turche, prossime puntate: Nihan rapita

Come finisce Endless Love? Non mancheranno tensioni e colpi di scena. Dopo aver di nuovo segregato Nihan, Emir si recherà in ospedale per curarsi le ferite e rischierà di essere ucciso da Zeynep pronta a sparargli per vendicarsi. Il pericolo verrà scampato da Kemal e Hakan che arriveranno in tempo per impedirle di fargli del male. A questo punto Emir farà finta di collaborare mostrando a due uomini dove si trova Nihan ed in effetti mostrerà dove si trova la donna ma non sarà un’amara sorpresa perché Nihan si troverà legata ad una roccia posizionata su un precipizio. E come se non bastasse legata alla donna c’è una bomba ad orologeria.

Endless Love anticipazioni turche svelano che istintivamente Kemal cercherà di raggiungere la donna che ma il campo è minato e pieno di ordigni pronti ad esplodere, nonostante tutto il Soydere si farà coraggio e lo attraverserà mettendo accidentalmente un piede su un ordigno. Proprio in quel momento Emir, certo di aver vinto, disinnescherà l’ordigno vicino a Nihan e la libererà. Disperata, però, Nihan inizierà a correre incontro a Kemal. La donna riuscirà ad uscire del campo minato e chiamare i soccorsi.

Come finisce Endless Love? Anticipazioni ultima puntata: Kemal muore insieme ad Emir

Si arriva così al gran finale della dizi turca, e l’esito per i due protagonisti sarà tragico e funesto. Come finisce Endless Love anticipazioni turche, chiamati gli artificieri mentre riusciranno a disinnescare l’ordigno su cui è posizionato Emir lo stesso non si può fare per Kemal, perché collegato ad altri che esploderebbero a catena. Tuttavia ci sarà il colpo di scena finale Emir si avvicinerà con fare provocatorio a Kemal che, dopo aver urlato a Nihan che onorerà la promessa che le ha fatto di liberarla da Emir, solleverà il piede facendo esplodere l’ordigno e condannando lui e l’eterno rivale a morte certa.

Con un sbalzo temporale di quattro anni dopo dal tragica morte di Kemal, Nihan ricomincerà a vincere e sarà un’insegnante d’arte in un istituto scolastico ed ha cresciuto, insieme ai suoi cari, Deniz. A vegliare sulle due c’è Kemal, il quale sotto forma di spirito non ha mai smesso di stare loro vicino. Una fine amara per la storia principale di Endless Love, anche se Nihan è finalmente libera di vivere la sua vita.