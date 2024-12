Endless Love, anticipazioni puntata del 5 dicembre 2024: Zeynep lascia Hakan

Nella giornata di oggi, giovedì 5 dicembre 2024, ci sarà un doppio appuntamento con Endless Love. La dizi turca andrà in onda il pomeriggio a partire dalle 14.45 circa con un episodio e in prima serata a partire dalle 21.30 circa. Dalle anticipazioni Endless Love della puntata pomeridiana si scopre che Zeynep rivelerà ad Hakan di non essere più innamorata di lui. Il poliziotto si presenterà senza preavviso dai Soydere ma mentre Fehime e Huseyin l’accoglieranno calorosamente, Zeynep si mostrerà piuttosto fredda.

Successiva la più piccola dei fratelli si apparterà con il suo futuro sposo e gli confesserà la verità: Zeynep confesserà ad Hakan di essere ancora innamorata di Emir, la giovane gli dirà di provare dell’affetto nei suoi confronti e di non volerlo ingannare ma non riesce a dimenticare Emir. Per Hakan sarà un brutto colpo perché è da sempre è innamorato di lei e per questo non solo l’avrebbe sposata ma anche cresciuto il figlio che aspetta come suo. Zeynep, però, prenderà un’altra decisione. Nel frattempo quest’ultima riceverà una telefonata da Emir che le farà una proposta sorprendente.

E le anticipazioni Endless Love della puntata di oggi pomeriggio, 5 dicembre 2024, svelano che ci saranno altri risvolti inaspettati. La scoperta che Tarik ha ucciso Ozan e la conferma con il video ritrovato a casa di Tufan e Gurcan in cui si vede l’uomo mettere una corda al collo ad Ozan per impiccarlo ed inscenare un finto suicidio ha sconvolto tutti. Il più colpito di tutti sarà Kemal diviso tra l’affetto per il fratello ed il secondo di colpa e di vergogna che prova nei confronti di Nihan. Sopraffatto dai sensi di colpa per come sono andate le cose, Tarik chiederà a Kemal di rifiutarlo per poter continuare a guardare Nihan in faccia ma il Soydere rimarrà al fianco del fratello. L’appuntamento con la puntata pomeridiana di Endless Love è per questo pomeriggio alle 14.10 circa su Canale5.