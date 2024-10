Anticipazioni I Fratelli Corsaro ultima puntata: Fabrizio accusato di omicidio

Andrà in onda questa sera la quarta ed ultima puntata de I Fratelli Corsaro, fiction di Canale5 tratta dai romanzi di Salvo Toscano. La serie tv ruota attorno alla figura dei due fratelli Fabrizio e Roberto, uno totalmente opposto all’altro uniti solo da uno sconfinato affetto che li lega e dall’amore per la giustizia e la verità che li porta ad essere coinvolti, più o meno direttamente nella risoluzione di vari casi. Sulla sfondo come sempre c’è la bellissima Palermo con i suoi contrasti raccontata senza stereotipi e cliché mentre nel cast figurano anche Enrica Pintore, nei panni della moglie Monica, e Anita Zagaria in quelli della madre dei due fratelli Antonia.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 2-3 ottobre 2024/ Il grande ritorno di Vittorio!

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni su I Fratelli Corsaro della puntata di oggi, 2 ottobre 2024, si scopre che al centro delle trame ci sarà Fabrizio coinvolto in un caso assurdo e che finirà in carcere con l’accusa di omicidio. Tutto avrà inizio quando il cronista di nera che ha il volto di Beppe Fiorello, deciderà di intervistare Palillo, uomo finito in carcere per un clamoroso errore giudiziario con l’accusa di omicidio. Fabrizio vorrebbe intervistarlo non solo per raccontare la sua storia ma anche per riabilitarli agli occhi dell’opinione pubblica. Tuttavia ci sarà un spiazzante colpo di scena che cambierà per sempre anche il destino del giornalista: una volta giunto nell’abitazione troverà Paolillo morto, chi l’ha ucciso e perché?

I leoni di Sicilia 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione/ Regista rompe il silenzio: "Decide il pubblico"

I Fratelli Corsaro, anticipazioni ultima puntata del 2 ottobre 2024: Fabrizio vittima di un errore giudiziario

Le anticipazioni I fratelli Corsaro della puntata in onda oggi 2 ottobre 2024 svelano che gli eventi prenderanno una piega drastica e inaspettata per Fabrizio. Il suo atteggiamento schivo e diffidente, il fatto che si fosse recata dalla vittima poco prima dell’omicidio e soprattutto altre coincidenze inaspettate faranno si che Fabrizio venga accusato di essere l’assassino di Palillo. Ben presto apparirà chiaro che il giornalista sarà vittima di un errore giudiziario ed in suoi aiuto arriverà il fratello Roberto (Paolo Briguglia)

Brennero fiction Rai1, anticipazioni puntata oggi 30 settembre 2024/ Fischer non è Mostro: svolta clamorosa

Le anticipazioni sull’ultima puntata de I Fratelli Corsaro, infatti, svelano che nonostante le differenze l’avvocato penalista metterà da parte i vecchi rancori per aiutare il fratello. Inizierà così ad indagare sull’omicidio di Palillo per scoprire chi è il vero colpevole, chi l’ha ucciso e perché. Riuscirà Roberto a dimostrare l’innocenza di Fabrizio e farlo uscire fuori dal carcere?

I Fratelli Corsaro, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

L’ultima puntata de I Fratelli Corsaro va in onda questa sera a partire dalle 21.25 circa su Canale5. Le anticipazioni rivelano che Fabrizio sarà vittima di un grave errore giudiziario ma spazio avranno anche i sentimenti, non solo quelli nei confronti del fratello Roberto ma anche della collega Giulia con cui il feeling cresce sempre di più. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono integralmente disponibili.