Anticipazioni Kostas, ultima puntata del 3 ottobre 2024: un altro suicidio sconvolge Charitos

La quarta ed ultima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Stefano Fresi andrà in onda giovedì prossimo, 3 ottobre 2024, sempre il prima serata. Dalle anticipazioni si scopre come finisce Kostas con una serie di colpi di scena imprevisti e inimmaginabili che costringeranno il commissario Charitos ad affrontare i fantasmi del suo passato e fare i conti una volta per tutta con la figura controversa e complessa del padre Stefanos, militare durante il periodo della cosiddetta ‘dittatura dei colonelli’. L’uomo, gravemente malato, è morto da poco senza mai riappacificarsi fino in fondo con il figlio

Le anticipazioni su Kostas dell’ultima puntata, nel dettaglio, svelano che le indagini sul suicidio di Favieros in diretta televisiva si mostreranno più complicate del previsto ed a sconvolgere ulteriormente tutti ci sarà un’altra inspiegabile morte. Deciderà di togliersi la vita anche il politico Stefanakos. Il commissario Charitos inizierà dunque a sospettare non solo che le due morti siano collegate ma che hanno in comune anche il loro passato di oppositori politici. La situazione si farà sempre più ingarbugliata ma un aiuto provvidenziale potrebbe arrivare da Zisis anche lui ex oppositore politico.

Come finisce Kostas? Anticipazioni ultima puntata 3 ottobre 2024: Caterina si laurea, Adriana cambia vita

Le indagini sui suicidi di Favieros e Stefanakos, oppositori politici al tempo della dittatura, costringeranno il commissario Charitos a fare i conti con il suo passato, verrano fuori retroscena e risvolti inaspettati sul padre. Le anticipazioni Kostas sulla quarta ed ultima puntata, svelano inoltre che ci saranno delle clamorose novità anche nella vita privata del protagonista. La figlia Caterina sarà prossima alla laurea in Giurisprudenza ed al suo fianco ci sarà il nuovo fidanzato Fanis.

La moglie Adriana, invece, dopo aver lasciato di nuovo il lavoro per dedicarsi al marito che è stato colpito da infarto, cercherà di ridefinire la sua vita partendo proprio da se stessa. In commissario, nel frattempo, Charitos dovrà come sempre fare i conti con il suo superiore Ghikas mentre potrebbero essere delle importanti novità per Klio. Insomma per sapere nel dettaglio come finisce Kostas non resta che seguire la prossima puntata sempre in prima serata su Rai1.

Kostas, riassunto delle puntate precedenti: dove siamo rimasti

L’appuntamento con l’imperdibile gran finale è per giovedì 3 ottobre 2024 a partire dalle 21.30 circa su Rai1. Il commissario Kostas Charitos, il capo della sezione omicidi di Atene, è nato dalla penna dello scrittore Petros Markaris. Nelle puntate precedenti si è occupato di casi molto particolari e difficili come l’omicidio della giornalista Ghianna Karaghiorghi, ll’uccisione dell’imprenditore Costantinos Koustas e nell’ultima i due suicidi dell’imprenditore Iason Favieros e del politico Lukas Stefanakos, un deputato di sinistra che si toglie la vita in TV. Sullo sfondo le vicende familiari con la moglie Adriana e la figlia Caterina.