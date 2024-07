Come finisce Sophie Cross-Verità Nascoste 2: fiato sospeso per il gran finale

Si conclude questa sera con la terza ed ultima puntata la fiction poliziesca franco-tedesca-belga e dalle anticipazioni su come finisce Sophie Cross-Verità Nascoste 2 si scopre che non mancheranno i colpi di scena e fino all’ultimo la trama sarà avvincente e terrà tutti con il fiato sospeso soprattutto per l’attesa di scoprire quale sarà la sorte del piccolo Arthur. Nella puntata precedente si è scoperto che è vivo ma la protagonista riuscirà a salvare il figlio e riportarlo sano e salvo a casa?

Le anticipazioni sulla puntata finale di Sophie Cross 2 svelano che il commissariato guidato da Deville sarà alle prese con un nuovo caso di omicidio. Una giovane donna, Valeriè, verrà trovata assassinata in una camera d’albergo sul lungomare. Nessuna traccia di DNA sarà utilizzabile, e l’uomo con cui ha passato la notte non può essere identificato. Sophie, Amina e Fred devono gestire l’indagine da soli perché il loro superiore, Gabriel Deville, avrà altre priorità: il suo amore giovanile è riapparso nella sua vita, anche se ora è sposata con un altro uomo e chiede l’aiuto di Gabriel perché suo marito ha ricevuto minacce di morte.

Anticipazioni Sophie Cross-Verità Nascoste 2: Sophie e Thomas riabbracciano il figlio Arthur?

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre come finisce Sophie Cross-Verità Nascoste 2 si scopre poi che emergeranno nuovi dettagli sulla vittima trovata nella camera d’albergo lavorava come croupier in un casinò, ma viveva una vita lussuosa. Da dove proveniva tutto quel denaro? L’indagine arriverà ad una svolta quando verrà ucciso il marito dell’ex fiamma di Gabriel: potrebbero i due casi essere collegati? Si scoprirà poi che la giovane donna era coinvolta in attività illecite che le fruttavano ingenti somme di denaro ed aveva contatti con alcuni individui pericolosi nel mondo del gioco d’azzardo e del crimine organizzato. Nel frattempo l’attenzione dei protagonisti sarà sempre catalizzata altrove, riusciranno Sophie Cross e suo marito Thomas a ritrovare e riabbracciare l’amato figlio Arthur? L’appuntamento con l’ultima puntata della serie è per questa sera, martedì 30 luglio 2024 a partire dalle 21.25 circa su Rai1 È possibile seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay.

Come finisce Sophie Cross-Verità Nascoste 2? Per chi è impaziente di sapere se il piccolo Arthur riabbraccerà i genitori Sophie e Thomas, dalle anticipazioni si scopre che il finale sarà al cardiopalma. Il colpo di scena finale sarà davvero notevole. Arthur è vivo, forse si trova ancora in città. Localizzarlo diventa una corsa contro il tempo perché i suoi rapitori, insieme a lui, stanno per lasciare lo stato a bordo di un aereo. Dopo mille peripezie, la squadra riesce a fermare il volo. L’incubo sembra finito ma Arthur non c’è vi spoileriamo che alla fine c’è il lieto fine ma verrà fuori una verità agghiacciante che apre alla terza stagione.