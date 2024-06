Com’è finito Sissi 2, finale seconda stagione/ La principessa contagiata rischia di morire ma poi…

Sissi cos’è successo nella seconda stagione: Franz è convinto dell’infedeltà dell’imperatrice

A partire da questa sera, martedì 11 giugno 2024, andranno in onda gli episodi della terza stagione ma com’è finita la 2a stagione di Sissi? Il finale del secondo atto è andato in onda mercoledì 4 gennaio in prima serata su Canale5 e non mancarono i colpi di scena. Al centro delle trame Franz, interpretato da Jannik Schumann, e Dominique Davenport, nel ruolo di Sissi sono stati costretti ad affrontare le conseguenze dello scontro bellico con la Prussia.

Sissi 3/ Anticipazioni 11 giugno 2024: Franz teme rivolte in Austria e decide di addestrare Rodolfo

Dopo la sconfitta con la Prussia, Franz è tornato a casa dal fronte ferito non solo nell’orgoglio di militare ma anche come uomo. Si è convinto dell’infedeltà di Sissi decide di inviarla in Ungheria con pieni poteri per concedere con pieni poteri un libero parlamento e una costituzione. La dieta ungherese, però, fa una controproposta, accetterà la proposta di Franza solo a condizione che quest’ultimo diventi Re d’Ungheria indossando la corona di Stefano. Il problema, però, è che nessuno sa dove si trova la corona tranne un uomo che si trova in prigione ed è malato di colera: Odon Korte’k.

Sissi 3/ Anticipazioni 11 giugno 2024: Franz teme rivolte in Austria e decide di addestrare Rodolfo

Com’è finito Sissi 2: tra l’imperatrice Sissi e Franz

Le vicenda politiche e pubbliche dell’Impero Austro-Ungarico si mescolano con le vicende private di Franz e Sissi. Il primo è convinto che la futura imperatrice lo abbia tradito mentre la seconda cerca in tutti i modi di convincerlo della sua fedeltà. È importante, però ritrovare la corona e per farlo si mette sulle tracce di Odon Korte’k. Dopo una serie di peripezie lo trova, lo incontra e riesce a farsi rivelare il segreto della corona.

Purtroppo, però, com’era abbastanza prevedibile rimane e contagiata dal colera e finisce in fin di vita. A questo punto Franz disperato ed in preda ai sensi di colpa corre da lei. I due si ritrovano e per fortuna Sissi, nonostante tutto, guarisce. L’ultimo episodio di Sissi 2 è finito con l’incoronazione di Franz ad Imperatore con al suo fianco la futura Imperatrice Elisabetta di Baviera, Sissi. Non resta, dunque, che scoprire le anticipazioni di Sissi 3 per scoprire cosa succederà nelle nuove puntate.

Sissi 3/ Anticipazioni 11 giugno 2024: Franz teme rivolte in Austria e decide di addestrare Rodolfo

© RIPRODUZIONE RISERVATA