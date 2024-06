Sissi 3/ Anticipazioni 11 giugno 2024: Franz teme rivolte in Austria e decide di addestrare Rodolfo

Sissi 3, anticipazioni puntata 11 giugno 2024: al via da stasera la terza stagione

Questa sera, martedì 11 giugno 2024, debutta su Canale5 Sissi 3, che racconta la storia della principessa d’Austria e che va in onda in prima visione assoluta ed esclusiva. La terza stagione è composta da due puntate (la seconda va in onda giovedì 13 giugno 2024) ed ha come protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, che interpretano rispettivamente l’imperatrice e l’imperatore d’Austria protagonisti della miniserie tv.

La storia racconta l’amore tra Sissi e Franz, ostacolato ancora una volta dalle numerose rivolte e lotte di potere che coinvolgono il cuore dell’Europa e che, dopo aver colpito la Francia, rischiano ora di prendere il sopravvento anche in Austria. Inoltre a Vienna si registrano disordini e moti di protesta tra i lavoratori, mentre all’interno della coppia ci saranno profonde divergenze sulla gestione della crescita e della formazione del figlio Rodolfo: per la Principessa sono in arrivo importanti scelte da prendere. Vediamo nel dettaglio cosa rivelano le anticipazioni di Sissi 3.

Sissi 3, trama: la principessa fugge con Rodolfo e lascia una lettera a Franz

Ma quali sono le anticipazioni di Sissi 3 in onda questa sera, martedì 11 giugno 2024? Ci sono importanti novità dal punto di vista politico e militare. Napoleone III con il suo esercito Deve subire una netta sconfitta a Sedan. Una battaglia che di fatto pone fine al governo in abbondanza e così l’Impero francese viene una volta per tutte distrutto. L’eco di questa battaglia e soprattutto delle conseguenze dal punto di vista politico arriva fino a Vienna con Franz che si dice molto preoccupato. Lui teme che anche in Austria si possa arrivare a breve tempo alla fine dell’impero e che l’attuale governo possa essere rovesciato da rivoluzionaria. Intanto ci sono anche altre questioni di cui occuparsi tra cui il compleanno di suo figlio Rudolf il quale sta per compiere 9 anni di età. Inoltre è altrettanto importante occuparsi dell’organizzazione di una manifestazione molto attesa come l’Esposizione Universale che andrà in scena nell’anno 1873. L’imperatore controlla prima persona l’avanzamento dei lavori e come l’obiettivo di fare bella figura e di completare il tutto per la fatidica data. È proprio il cantiere presso il quale si sta realizzando la struttura che ospiterà la rassegna mondiale a far aumentare in maniera esponenziale le preoccupazioni di Franz. Infatti improvvisamente scoppia una rivolta abbastanza violenta da parte dei lavoratori che richiedono una maggiore attenzione alle loro esigenze oltre che un salario maggiormente in linea con le loro esigenze quotidiane.

Le anticipazioni di Sissi 3 continuano e rivelano che la vicenda avrà anche delle ripercussioni dal punto di vista familiare perché Sissi di comune accordo con il manico decide di cancellare il viaggio a Corfù che aveva organizzato con grande passione e messo a disposizione il figlio. Dopo questo c’è un’importante decisione presa per il loro primogenito Rudolph il quale entra in maniera ufficiale all’interno dell’Accademia Militare. Franz cercherà e in particolare più a destra affinché possa effettivamente arruolarsi nell’esercito. Tuttavia Sissi è profondamente contraria a questa decisione e reagisce al proprio modo: una sera prende suo figlio e scappa nel buio della notte lasciando una lettera al marito nella quale spiega le sue ragioni. Il malcontento degli operai si amplificherà all’inverosimile quando un uomo di nome Costanza cade dall’impalcatura restando ferito. Per evitare che le rivolte possano essere sempre maggiori Franz decide di organizzare una cerimonia per il popolo. Sissi raggiungerà una isola francese dove farà la conoscenza di una donna di nome Alma con la quale stringe la profonda amicizia. Il marito invece deve occuparsi di tante vicende tra cui la fuga della stessa Sissi e il problema della povertà.

Come rivelano le anticipazioni di Sissi 3 c’è poi una situazione Geopolitica decisamente preoccupante in quanto la Russia decide di imporre fine all’alleanza con la Francia. Lo stesso Franza divenne necessariamente a chiedere aiuto alla mamma In quanto quest’ultima è l’unica ad avere un certo ascendente sullo zar di Russia. Infine fervono i preparativi per uno dei più importanti eventi e via più lontana ossia il gran ballo di corte.

Sissi 3, dove vedere la prima puntata in tv e in streaming

La prima puntata di Sissi 3 va in onda questa sera, martedì 11 giugno 2024, in prima serata su Canale5 a partire dalle ore 21.30 circa; è inoltre possibile usufruire della piattaforma di Mediaset Infinity per la visione in streaming della miniserie tv.

