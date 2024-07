Com’è finito Sophie Cross-Verità nascoste, finale prima stagione/ Caso aperto: Artur non è stato ritrovato

Sophie Cross-Verità nascoste, cos’è successo nella prima stagione: s’indaga sulla scomparsa del figlio Artur

Questa sera andrà in onda la seconda stagione di Sophie Cross-Verità nascoste, la serie tv franco-tedesca-belga vede per protagonista Sophie Cross, appunto, giovane avvocato che pronta ad entrare in polizia per far luce sulla misteriosa scomparsa del figlio di sei anni. Al suo fianco suo marito Thomas, nonché commissario di polizia, non l’ha mai abbandonata. Alla fine saranno riusciti a trovare il piccolo Arthur? Per capire meglio cosa accadrà in questa stagione occorre spiegare com’è finito la 1a stagione di Sophie Cross-Verità nascoste.

Durante l’ultima puntata una nuova foto del figlio scomparso ha risvegliato in Sophie Cross una nuova speranza. La donna ha ricevuto così anche il sostegno del marito Thomas Leclercq che, grazie a nuove prove, si è messo alla ricerca del piccolo Arthur, scomparso ormai da tre anni. La protagonista ha ricevuto, inoltre, anche un sostegno inaspettato: quello del suo superiore Gabriel Deville, che le consiglia di non mollare mai. Nel frattempo viene trovato assassinato il detective privato Jean Delmotte e, per i metodi discutibili con cui ha messo dietro le sbarreJ il principale sospettato Joseph Montoya, Deville viene sospeso.

Com’è finito Sophie Cross-Verità nascoste: finale aperto Artur non è stato ritrovato

La prima stagione di Sophie Cross-Verità nascoste si è concluso con un finale aperto. Sophie ha preso il posto di Deville e insieme ai commissari Amina Dequesne e Fred Fontaine e al medico legale Alexander Brandt ha iniziato ad indagare per capire le contraddizioni e le questioni aperte per trovare l’assassino e scagionare Deville. Nel frattempo, Sophie incontra di nuovo un collega dei suoi tempi da avvocato. Olivier Marchand esorta Montoya a uscire di prigione il prima possibile.

Gabriel, che era incaricato del caso all’epoca, è stato poi sottoposto a un’indagine da parte degli Affari Interni. Intanto Sophie e Thomas, utilizzando le immagini presenti nel computer di Stavros, riescono a individuare la zona giochi nella fotografia con Arthur. Riusciranno a trovarlo? La risposta, tuttavia, la scopriremo soltanto nella seconda stagione della serie, dato che la prima lascia gli spettatori con finale aperto. Arthur non è ancora stato trovato

