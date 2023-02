Com’è morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi/ Era da tempo malata di Alzheimer

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria (all’anagrafe Lucia Lagrasta), all’età di 85 anni. Il decesso è avvenuto probabilmente nottetempo, considerato che l’annuncio ufficiale della scomparsa della donna è stato dato poche ore fa attraverso un post su Instagram da parte della figlia della coppia, Rosanna Banfi, la quale ha scritto: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Il riferimento, ovviamente, è alla fotografia scelta per l’ultimo saluto alla madre, che ritrae una Lucia Zagaria sorridente e spensierata, intenta a gustarsi un gelato. Uno scatto in bianco e nero che ha commosso il web e suscitato le immediate reazioni di cordoglio dei fan e di altri vip, fra cui Sandra Milo.

Tempo addietro, Lino Banfi aveva scritto una lettera alla moglie Lucia Zagaria, pubblicata sul settimanale “Intimità”, che recitava: “Ho scritto a Papa Francesco. Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

COM’È MORTA LUCIA ZAGARIA, MOGLIE DI LINO BANFI: POCHE SETTIMANE FA IL RICOVERO IN OSPEDALE

Il 14 gennaio 2023, a “Verissimo”, Rosanna Banfi, a proposito della mamma, Lucia Zagaria, aveva comunicato che nei giorni precedenti aveva avuto nuovi problemi di salute: “Mamma non è stata bene, è stata ricoverata e papà Lino Banfi è in ospedale con lei. Pericolo passato: ci siamo spaventati un po’, ma tutto è passato. Lei non sta bene da anni e sente il bisogno di avere mio padre vicino, lo vuole sempre accanto a sé e questo viene sempre prima di tutto, anche del lavoro”.

Oggi, purtroppo, la morte di Lucia Zagaria. Lino Banfi non ha comprensibilmente ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma restano impresse negli occhi di tutti le lacrime che gli annebbiavano la vista ogni volta in cui, nelle interviste televisive, raccontava della sua dolce metà, con cui nel 2022 aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio. Proprio come la figlia, Rosanna: “Mamma ha ancora momenti in cui mi riconosce, assolutamente. Forse arriverà anche il giorno in cui non lo farà più, ma vedere il suo cambiamento, la sua fragilità, fa effetto”.

