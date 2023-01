Lucia Zagaria, la madre di Rosanna Banfi malata di Alzheimer/ “Dimentica cose, non riesco più a…”

LUCIA ZAGARIA, CHI E’ LA MAMMA DI ROSANNA BANFI?

Chi è Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna, e cosa sappiamo del morbo di Alzheimer, la malattia con cui la storica compagna dell’attore pugliese convive da diversi anni? Questo pomeriggio, negli studi televisivi di “Verissimo”, sarà ospite Rosanna Banfi, uno dei due figli (assieme a Walter) che Pasquale Zagaria e Lucia Lagrasta -questi i loro veri nomi all’anagrafe- hanno avuto nel corso della loro lunghissima storia d’amore. Il futuro Lino Banfi infatti portò all’altare la sua Lucia nel 1962 dopo la più classica delle ‘fuitine’ e dieci anni di fidanzamento. Da allora sessant’anni assieme e un legame che nemmeno la malattia ha scalfito.

Come è noto, la vita famigliare a casa Banfi è cambiata negli ultimi anni a seguito della scoperta che la signora Lucia era affetta dall’Alzheimer. “Lo scorso 1° marzo abbiamo festeggiato 60 anni di matrimonio e questo percorso è stato molto bello: lei in questi giorni mi chiede ‘Perché non troviamo un modo di morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio’…” aveva rivelato una volta l’attore pugliese parlando in modo molto tenero del suo rapporto con la moglie e della loro paura di restare soli, ricordando anche l’esempio di una coppia celebre come quella formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Tuttavia Banfi ha deciso di affrontare, durante le sue ospitate in tv, l’argomento sempre con serietà e mantenendo anche un certo riserbo sulle condizioni di Lucia ma non rinunciando mai a farlo col sorriso: “Io le voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Non ti preoccupare, la maggior parte della gente che muore sono uomini, alle donne tocca dopo’….”.

LUCIA ZAGARIA E L’ALZHEIMER; LINO BANFI, “HO SCRITTO AL PAPA E …”

Il timore più grande di Lucia Zagaria, come rivelato tempo fa dal suo Lino Banfi, è anche quello di non riconoscere più il compagno di una vita: oggi non sappiamo quali siano le condizioni della donna ma anche in questo caso l’attore originario di Andria ha raccontato di averla rassicurata a modo suo così: “Io ho detto a Lucia che è semplice: se non riconoscerà più suo marito allora ci ripresenteremo un’altra volta” ha raccontato più di una volta l’86enne facendo commuovere ogni volta il pubblico. Insomma, da una parte c’è la dolce e candida ammissione da parte di entrambi di non riuscire a vivere senza la propria dolce metà, e dall’altra la leggerezza con cui si affronta un dramma di questo tipo. “Ho scritto anche a Papa Francesco, chiedendo al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente” ha raccontato l’attore riferendosi a una richiesta di Lucia. “Gli ho raccontato del tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento e tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella vita”.

A parlare della malattia della signora Lucia è stata anche, di recente, sua figlia Rosanna durante l’esperienza acclamata a “Ballando con le Stelle”. Accennando in lacrime alla madre, la 59enne attrice ha spiegato che lei è stata il perno delle loro vite anche se “ora mamma è diventata un po’ scordarella, dimentica le cose dato che ha questo cosa che non voglio nemmeno nominare”. Non solo: Rosanna ha raccontato che la madre era comunque “felicissima” della sua partecipazione al programma di Rai 1 anche se, commuovendosi, ha ammesso che la malattia le mette una grande tristezza e capita che “ultimamente vado di meno a trovarla perché non riesco più a dirle tutte le cose che vorrei, e ne avrei tante, belle e brutte…”.











