Com’è morto Nick “Goose” Bradshaw, l’amico di Maverick in Top Gun?/ Fatale un’esercitazione…

La morte di Nick “Goose” Bradshaw in Top gun

Top Gun è uno dei film cult del cinema mondiale che ha consacrato Tom Cruise al grande pubblico. Nel film del 1986, Tom Cruise interpreta tenente Pete “Maverick” Mitchell che condivide la sua passione per gli aerei con il tenente junior Nick “Goose” Bradshaw con cui ha un legame forte al punto che i due sono migliori amici. Nel film del 1986 affrontano insieme la missione e tutti gli imprevisti che si ritrovano a dover gestire. Un rapporto e un connubio perfetto quello tra Maverik e Goose che sono l’uno la spalle dell’altro. Un’amicizia importante che, però, si spezza nel corso del film.

Durante un’esercitazione in coppia con il tenente Tom “Iceman” Kazansky ed il suo navigatore Ron “Slider” Kerner, Maverick e Goose finiscono nella scia del velivolo rivale,. Un imprevisto che ha delle conseguenze tragiche: l’interruzione del flusso d’aria causa lo stallo di entrambi i motori del loro F-14. L’aereo finisce in un avvitamento incontrollato: i due per evitare l’impatto fatale sono costretti all’eiezione ma nell’espulsione dei due sedili, Goose sbatte violentemente la testa contro il tettuccio morendo sul colpo.

Il fantasma di Goose anche in Top gun: Maverick

La morte di Goose è presente anche nella trama di Top Gun: Maverick in onda oggi, martedì 16 gennaio, in prima serata su Canale 5. Nel film, Maverick è al servizio della Marina degli stati Uniti da ormai 30 anni. Nonostante sia trascorso tanto tempo, pur senza aver inseguito riconoscimenti e promozioni, Maverick è ancora uno dei migliori piloti del Paese ed è per questo che gli viene affidato il compito di addestrare una squadra di giovani piloti con una missione speciale.

Un compito importante che Maverick, nonostante l’indole ribelle, accetta portandolo anche indietro nel tempo. Durante il nuovo lavoro, infatti, incontra Bradley Bradshaw (Miles Teller), ‘Rooster’, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw, ’Goose’, morto molti anni prima.

