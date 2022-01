Com’è morto Rino Petrosino/ Tutto sulla vita del fotografo di Sanremo scomparso

È morto Rino Petrosino, storico fotografo del Festival di Sanremo. Alla vigilia della 72esima edizione della kermesse canora più importante d’Italia, è scomparso a 79 anni uno dei protagonisti dietro le quinte del Festival della musica italiana. Il fotografo ha raccontato ben mezzo secolo di storia del Festival di Sanremo, immortalando in immagini iconiche i protagonisti, i vincitori e tutti i cambiamenti di costume e non solo che hanno attraversato cinquant’anni. A darne notizia e a salutare il professionista, è stata la stessa Rai.

Rino Petrosino è celebre soprattutto per le numerosissime copertine del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”. Il fotografo ha infatti immortalato centinaia e centinaia di big dello spettacolo e della televisione italiana per il settimanale, con il quale ha collaborato per anni. Sempre dietro le quinte, il professionista ha seguito le vicende di gossip di mezzo secolo, catturando con il suo obiettivo personaggi noti e seguitissimi dal pubblico. Lo stesso settimanale ha voluto ricordare Petrosino “con grande affetto e si stringe in un abbraccio alla famiglia”. Non sono note le cause della morte del fotografo, che è stato salutato da colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno conosciuto da vicino.

Petrosino, una vita nel mondo dello spettacolo

Rino Petrosino ha cominciato a lavorare nel mondo della fotografia fin da giovanissimo. La sua carriera è iniziata come fattorino nell’agenzia fotografica “Fragola”. Il suo talento non ha tardato ad emergere. Ben presto è diventato assistente di fotografi che realizzavano fotoromanzi per le riviste “Grand Hotel” e “Bolero“. Nel 1967 la prima avventura nel Festival di Sanremo, dove è rimasto per mezzo secolo, immortalando protagonisti, giovani, vincitori e vere e proprie star della musica mondiale, accorse sul palco dell’Ariston come ospiti.

Tra gli artisti ritratti da Petrosino, i vincitori del Festival Claudio Villa e Iva Zanicchi, che arrivarono al primo posto con la canzone “Non pensare a me“. Proprio a Sanremo, Rino conobbe Gigi Vesigna e Rosanna Mani, che dopo un’esperienza a “Bolero” erano diventati giornalisti di “Tv Sorrisi e Canzoni”. Proprio Vesigna, come direttore del settimanale, decise di dare una possibilità al fotografo, valorizzando il suo lavoro. Per “Tv Sorrisi e Canzoni”, l’artista ha immortalato personaggi notissimi come Pippo Baudo e Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e Sophia Loren, Mike Bongiorno e Patty Pravo, svelando i loro lati più privati e cercando di restituire un’immagine quanto più vera e realistica possibile. In tanti anni di lavoro, Petrosino ha instaurato amicizie solide e sincere con tanti artisti, che oggi lo hanno ricordato con emozione.



