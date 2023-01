Come ritirare vincita Lotteria Italia 2023/ Biglietti vincenti: quando sarà accreditato premio

LOTTERIA ITALIA 2023, COME RITIRARE LA VINCITA?

Come ritirare una vincita alla Lotteria Italia 2023? Un interrogativo che ci auguriamo possiate porvi, in quanto significherebbe che la Dea Bendata ha scelto proprio voi per riempire la calza della Befana di un ricco riconoscimento economico. Per quanto concerne i tempi di riscossione, è d’uopo sottolineare che i premi dovranno essere reclamati mediante l’esibizione fisica del biglietto o del promemoria di gioco, secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180mo giorno dalla pubblicazione delle estrazioni sul Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia.

Il pagamento delle somme derivanti dalla vincita di un biglietto di Lotteria Italia 2023 avviene entro 45 giorni dalla presentazione della prova di vincita per la riscossione del premio. I premi assegnati durante l’estrazione finale del 6 gennaio 2023 saranno corrisposti entro 45 giorni dalla messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli. Peraltro, come si legge sul sito ufficiale, una volta che il giocatore ha verificato la vincita del proprio biglietto della Lotteria Italia 2023, dovrà seguire le modalità previste per il tipo di biglietto vincente.

LOTTERIA ITALIA 2023, DIFFERENZE TRA BIGLIETTO CARTACEO E BIGLIETTO ONLINE

In caso di vincita alla Lotteria Italia 2023 mediante un biglietto cartaceo, esso, nella sua versione integrale e originale, dovrà essere presentato all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l in viale del Campo Boario 56/d Roma o presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Il vincitore potrà comunicare il proprio indirizzo, le sue generalità e la modalità di riscossione. Il pagamento può avvenire con assegno circolare da ritirare presso qualunque sportello di Banca Intesa Sanpaolo, accredito sul proprio c/c bancario o c/c postale.

In caso di biglietto online, invece, la richiesta della riscossione del pagamento deve essere fatta esclusivamente dal titolare del conto gioco presso una filiale di Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario 56/d Roma, presentando l’apposita documentazione. La documentazione necessaria è composta dalla stampa del promemoria del gioco, carta d’identità, codice fiscale, IBAN del conto. Il pagamento può avvenire attraverso assegno circolare da ritirare presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera, accredito sul proprio conto corrente bancario o conto corrente postale.











