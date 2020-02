Come si vota al Festival di Sanremo 2020/ Televoto, come funziona: numeri e costi

Come si vota al Festival di Sanremo 2020? Il vincitore viene decretato dopo che vengono sommati i voti di giuria demoscopica, sala stampa, orchestra dell’Ariston e televoto. Quest’ultimo è attivo solo nella serata finale, questo vuol dire che i cittadini possono esprimere la loro preferenza solo nell’ultima puntata. E scopriamo allora come funziona il televoto e come fare per votare il proprio cantante preferito, anche perché il televoto può essere cruciale ai fini della classifica finale di Sanremo 2020. Il televoto di funziona da telefono fisso, quindi tramite chiamata (anche da cellulare) e sms. Si può votare da telefono fisso: può farlo chi è abbonato a Tim e Wind Infostrada, mentre via smartphone il televoto è disponibile per gli utenti Tim, Vodafone, Wind, Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad e ho.mobile. Passiamo ai numeri da usare. Il numero per il televoto del Festival di Sanremo da telefono fisso è: 894001. Invece quello per votare da mobile con sms è: 4754751. I telespettatori possono esprimere il voto tra gli artisti in gara inviando il codice associato al cantante tramite sms o digitando il codice sulla tastiera del telefono in caso di chiamata da fisso.

TELEVOTO, COME FUNZIONA: NUMERI E COSTI

Si può votare per un massimo di 5 volte per ogni sessione di voto. Il costo del televoto mediante chiamata telefonica è di 0,51 euro per ogni voto valido. Il televoto tramite SMS ha un costo di 0,50 euro per gli utenti Tim, Vodafone, Wind, Poste Mobile, CoopVoce, ho.mobile e Iliad. Invece è di 0,51 euro per gli utenti Tre Italia. Ma come funziona il meccanismo del voto? Al termine delle esibizioni viene stilata una classifica della serata generata dalla media ponderata tra i risultati di televoto (che “pesa” per il 34 per cento), giuria demoscopica (incide per il 33 per cento) e giuria sala stampa (“peso” 33 per cento). Quindi si procede con la definizione della classifica finale, sviluppata dalla media delle classifiche di ognuna delle 5 serate. I primi tre artisti più votati accedono alla fase finale (seconda fase), ma senza svelare la loro posizione in classifica. Nella seconda fase si vota di nuovo, azzerando però le votazioni precedenti. Anche in questo caso contribuiscono alla classifica finale televoto, voto della giuria demoscopica e voto della sala stampa. La media delle percentuali di voto delle tre giurie darà vita alla classifica dei tre artisti che hanno avuto accesso alla finale. E il vincitore del Festival di Sanremo 2020 sarà chi avrà ottenuto la percentuale di voto complessiva più alta.

Ora che ci sono i nomi dei finalisti, del terzetto più votato al Festival di Sanremo 2020, ecco i codici per esprimere la propria preferenza: 01 Diodato, 02 Francesco Gabbani, 03 Pinguini Tattici Nucleari.



