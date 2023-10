Come si vota alle Elezioni Suppletive Senato Monza 2023/ Collegio uninominale, scheda e regole (21 ottobre)

QUANDO E COME SI VOTA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE MONZA 2023: INFO COMUNI AL VOTO

Capire dove, quando e come si vota alle Elezioni Suppletive per il Senato nel collegio di Monza-Brianza è questione piuttosto semplice: valgono praticamente tutte le medesime regole previste dal sistema elettorale vigente a livello nazionale per il Senato, ergo un maggioritario con collegi uninominali che eleggono un singolo candidato per il seggio a Palazzo Madama. Detto che queste Elezioni Suppletive a Monza sono state determinate dalla scomparsa del senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi lo scorso 12 giugno, vediamo brevemente come si vota per tutti i cittadini della Brianza chiamati nuovamente alle urne appena due anni dopo le Politiche 2022.

Innanzitutto oggi domenica 22 ottobre (dalle ore 7 alle 23) e domani lunedì 23 ottobre (dalle 7 alle 15) si vota nel collegio uninominale 06 Lombardia, quello appunto che coincide esattamente con l’intera provincia di Monza e della Brianza: chiamati ai seggi per votare uno degli 8 candidati a succedere a Silvio Berlusconi al Senato, tutti i cittadini dei 55 comuni nella provincia di Monza e Brianza. Va ricordato però che per le Elezioni Suppletive Monza 2023, non si applicano per gli elettori Aire, residenti all’estero, le modalità di voto per corrispondenza: dunque per poter esercitare il proprio diritto di voto, i cittadini provenienti da Monza ma residenti all’estero dovranno recarsi in Italia nella sezione di appartenenza con la tessera elettorale e un documento d’identità valido. I candidati che si contendono il seggio al Senato sono otto, così in ordine alfabetico: Andrea Brenna (Democrazia e Sussidiarietà), Giovanna Capelli (Unione Popolare), Marco Cappato (Pd, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt), Cateno De Luca (Sud contro Nord), Domenico Di Modugno (Pci), Adriano Galliani (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi moderati), Daniele Giovanardi (Democrazia Sovrana e Popolare), Lillo Massimiliano Musso (Forza del Popolo).

ELEZIONI SUPPLETIVE 2023, COME SI VOTA PER IL SENATO A MONZA: LE REGOLE SULLA SCHEDA

Dette le macroregole generali, ecco come si vota in termini pratici per le Elezioni Suppletive Monza 2023: la scheda elettorale presente alle urne sarà molto simile a quella ricevuta dai cittadini della Brianza nelle ultime Elezioni Politiche 2022 al collegio uninominale. Condizioni necessarie per votare sono come sempre la tessera elettorale e un documento d’identità valido: a quel punto sarà consegnata la scheda elettorale ad ogni avente diritto.

Si può votare indicando una sola preferenza, barrando con una X il nome del candidato: essendo un collegio uninominale a sistema maggioritario, verrà eletto senatore il candidato che riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri avversari. Non è previsto dunque alcun voto disgiunto né tantomeno un ballottaggio. Sono ammessi invece al voto domiciliare tutti gli elettori che hanno «gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano», oppure sono «affetti da gravissime infermità, per i quali risulti impossibile l’allontanamento dall’abitazione anche con l’ausilio del trasporto pubblico organizzato dal Comune, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale». Gli interessati dovevano inviare la richiesta all’ufficio Elettorale entro il 2 ottobre 2023.

