Come si vota Elezioni Regionali Molise 2023/ Scheda, voto disgiunto, modalità: le regole (25 giugno)

COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: LA LEGGE ELETTORALE

Come si vota alle elezioni regionali Molise 2023? Questa è la domanda che tanti cittadini molisani si stanno ponendo in queste ore. Domenica 25 giugno dalle 7 alle ore 23 e lunedì 26 giugno dalle 7 alle 15 gli aventi diritto al voto sono chiamati alle urne per rinnovare il presidente della regione e il Consiglio regionale. Sono tre i candidati alla poltrona fin qui occupata da Donato Toma: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per il centrosinistra giallorosso e l’indipendente Emilio Izzo.

La risposta alla domanda come si vota alle elezioni regionali Molise 2023 è tutt’altro che banale. Alla fine del 2017 è stata infatti aggiornata la legge elettorale e bisogna fare i conti con importanti novità per la votazione del presidente della regione e dei venti consiglieri regionali. Partiamo con il dire che non ci sarà alcun tipo di ballottaggio: vince chi ha preso anche solo un voto in più rispetto agli avversari.

MOLISE, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2023: VOTO DISGIUNTO PERMESSO?

La legge elettorale del Molise prevede l’elezione dei consiglieri regionali in un’unica circoscrizione con un premio di maggioranza che garantisce almeno 12 seggi in Consiglio regionale alla lista o alla convinzione vincente. Non è compreso il seggio che spetta al presidente. Per quanto concerne la soglia di sbarramento, è fissata al 3 per cento per le liste e all’8 per cento per le coalizioni.

Per poter votare alle elezioni regionali Molise 2023 è necessario presentare un documento d’identità valido e la tessera elettorale. A differenza di altre Regioni, non è previsto il voto disgiunto – se si vota per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle che sostengono il candidato scelto, il voto è nullo – mentre è possibile lasciare un segno sul nome del presidente prescelto o su una lista, oppure su entrambi, l’importante è che siano collegati.

