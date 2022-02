Come si vota nella finale Sanremo 2022 il vincitore/ Regolamento, giurie e come funziona televoto

CHI VOTA NELLA FINALE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Cosa prevede il regolamento del Festival di Sanremo 2022 per la finale? Oggi è in ballo la vittoria, quindi è fondamentale essere a conoscenza di tutte le informazioni sulla votazione, sapere quindi chi vota e come si vota. Arrivati all’ultimo atto, i cantanti sono tutti in gioco: si esibiranno e saranno sottoposti al giudizio del televoto. Questo vuol dire che tutti potranno esprimersi con una telefonata o un sms. Le prime tre canzoni in classifica passeranno poi alla finalissima, quindi gli artisti dovranno eseguirle di nuovo perché le votazioni precedenti verranno azzerate.

Nella finalissima in ballo, però, non sarà solo il pubblico con il televoto. Questo avrà, infatti, un peso del 34% sul risultato complessivo di quest’ultima votazione. Torneranno in gioco le altre due giurie: quella della Sala Stampa, Tv, Radio e Web che voterà in modo congiunto con un peso del 33% sul risultato di quest’ultima votazione. Lo stesso peso ha la Demoscopica 1000, l’altra giuria coinvolta nella votazione della finalissima del Festival di Sanremo 2022. È chiaro che i codici del televoto siano legati all’ordine di esibizione dei cantanti e che verrà comunicato da Amadeus all’inizio della quinta e ultima serata.

TELEVOTO SANREMO 2022, COME SI VOTA

Il cantante con la percentuale di voto complessiva più alta ottenuta nell’ultima votazione verrà proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2022. Chiaramente verrà comunicato anche chi si sarà piazzato al secondo e terzo posto. Non sono mancate le novità quest’anno per quanto riguarda il regolamento, nello specifico sulla votazione. È sparita la giuria dell’orchestra, ma è cresciuta la Demoscopica, che ha una nuova denominazione: è la Demoscopica 1000, in quanto è salita a mille membri selezionati con criteri specifici e tramite un’applicazione dedicata. Della Sala Stampa fanno parte i giornalisti accreditati.

Ogni voto al televoto costa 0,51 euro IVA inclusa se lo si effettua da rete fissa, invece il costo è di 0,50 euro IVA inclusa per ogni sms con voto valido. Per votare i telespettatori potranno esprimere il proprio voto mandando un sms allo 475.475.1 con il codice abbinato al cantante. È anche possibile chiamare il 475.475.1 da cellulare o il 894.001 da telefono fisso, attendendo in linea il messaggio telefonico pre registrato per digitare sulla tastiera il codice a due cifre che corrisponde al cantante prescelto.



