Cometa grande tre volte l’Everest diretta verso la Terra/ Sarà visibile a occhio nudo nel 2024

Una cometa di dimensioni grandi tre volte il monte Everest, è esplosa nello spazio e si sta dirigendo verso la Terra. La prima cosa da sapere, come si legge sul sito di Leggo, è che non colpirà il nostro pianeta, ma potrebbe essere visibile a occhio nudo durante la prossima primavera, precisamente il 21 aprile del 2024. Si chiama 12P/Pons-Brooks ed è criovulcanica. E’ costituita da ghiaccio, polvere e gas, e il suo diametro è di circa 30 chilometri, e per via di una serie di fenomeni termici causati dal riscaldamento del sole, la pressione all’interno della cometa è continuata ad aumentare fino a che l’azoto e il monossido di carbonio sono esplosi, scagliando nello spazio dei detriti ghiacciati.

Esplosioni che stanno continuando ad avvenire e che potranno proseguire anche nel corso del suo tragitto verso la Terra. Secondo la classificazione ufficiale in base a roccia e dimensioni, si tratta di una “cometa di tipo Halley”, che è stata visibile per l’ultima volta ad occhio nudo dal nostro pianeta nel lontano 1954. La si può osservare attraverso un telescopio e guardandola apparirà come se avesse delle gigantesche corna, al punto che è stata paragonata all’astronave di Star Wars Millennium Falcon per la sua forma particolare.

COMETA GRANDE TRE VOLTE L’EVEREST VERSO L’ITALIA: VISTA PER LA PRIMA VOLTA NEL 1812

Il nome preciso della cometa è 12P/ Pons-Broooks e fa parte della tipologia del “vulcano freddo”. Ovviamente si tratta di una roccia stellare che è antichissima, come tutto ciò che riguarda lo spazio, l’universo e i pianeti, e l’uomo la scoprì per la prima volta diversi secoli fa, precisamente il 18 luglio del 1812.

Continua a ruotare attorno al sole da quando esiste e la durata del suo “giro” attorno alla nostra stella è di ben 71 anni, una vita di fatto. L’occasione che si presenterà il prossimo aprile 2024 sarà quindi unica quanto rara per poterla osservare da vicino, inoltre risulterà essere la stella più luminosa del 2024, e sarà visibile anche a maggio e giugno, sempre ad occhio nudo: che spettacolo.

