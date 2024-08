Cominciò con un bacio, film diretto da George Marshall

Giovedì 1 agosto, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30 verrà trasmesso il film dal titolo Cominciò con un bacio. Si tratta di una commedia romantica del 1959 diretta da George Marshall, grande cineasta che firmò molti western importanti, come La conquista del West, insieme a John Ford e altri, e La storia di Tom Destry, per poi darsi alla commedia, girando molti film con Boh Hope e Jerry Lewis.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 1 e 2 agosto 2024/ Cambio di piani per Niko e Jimmy: niente vacanza?

La coppia protagonista è formata da Debbie Reynolds e Glenn Ford; nello stesso anno i due sono stati gli attori principali di un’altra pellicola di Marshall, Gazebo. Inoltre entrambi hanno partecipato separatamente ad altri lavori firmati dallo stesso regista: I due del Texas, La legge del più forte, Il falso generale, Tanoshimi – è bello amare (per quanto riguarda Ford), Il gioco dell’amore e La conquista del West (Reynolds)

Del cast, fra gli altri, fanno parte: Eva Gabor, Gustavo Rojo, Fred Clark (presente anche lui ne Il gioco dell’amore), Edgar Buchanan, Harry Morgan,, Robert Warwick e Frances Bavier. Le musiche sono di Jeff Alexander, direttore d’orchestra e compositore statunitense.

Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile, Rete 4/ Trama e cast del film con Brignano, oggi 1 agosto 2024

La trama del film Cominciò con un bacio: una commedia del cuore e degli equivoci

In Cominciò con un bacio, l’affascinante Maggie (Debbie Reynolds), la cui massima ambizione è quella di sposare un milionario, s’innamora follemente di Joe (Glenn Ford), un pilota dell’aviazione americana al quale vende un biglietto di una lotteria di beneficenza. È un vero e proprio colpo di fulmine e i due, in breve tempo, convolano a nozze ma lui, poco dopo, viene trasferito nella base militare americana di Barcellona.

Nel frattempo, prima che lo raggiunga in Spagna, il biglietto acquistato da Joe risulta vincente e Maggie riceve il premio della lotteria consistente in un auto di lusso del valore di 40.000 dollari. La donna invia un telegramma al marito nel quale gli anticipa l’arrivo di una bella sorpresa ma lui, travisando il contenuto della missiva, si aspetta di veder arrivare sua moglie in dolce attesa. Sarà solo il primo di una serie di equivoci esilaranti dal ritmo incalzante in grado di tenere vivo l’interesse dello spettatore fino all’ultima sequenza di questa commedia divertente dal classico lieto fine…

Anticipazioni La promessa, puntate 1 e 2 agosto 2024/ Jimena in crisi, Mercedes furiosa affronta Cruz