Como Brescia video: interrotta per blackout/ Cos’è successo: buio totale, ma tifosi…

La partita Como Brescia, valida per la terza giornata del campionato di Serie B, è stata interrotta a causa di un blackout: sui social network sono già diventati virali diversi video del bizzarro momento. Al 25′, infatti, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, le luci dello Stadio Sinigaglia si sono spente completamente a causa di un calo di corrente, probabilmente causato da un sovraccarimento dell’impianto. Il buio totale è durato circa una decina di minuti.

In quegli istanti i tifosi sugli spalti si sono immediatamente prodigati per illuminare l’impianto con le torce del cellulare, creando un’atmosfera piuttosto suggestiva. In curva sono stati anche accesi alcuni fumogeni. In molti temevano che il problema potesse causare il rinvio della partita, ma per fortuna la situazione è tornata alla normalità dopo poco tempo.

Como Brescia video: interrotta per blackout, dopo 8 minuti il gioco riprende

Non si può dire dunque che il Monday Night di Serie B sia stato finora acceso, dato che la partita Como Brescia è stata interrotta nel primo tempo per un blackout. Adesso però le squadre sono tornate in campo con l’obiettivo di darsi battaglia. Il gioco è ripreso da dove era stato fermato per cause di forza maggiore, ovvero da un calcio d’angolo battuto dalla squadra ospite da destra, che stava per calciare Galazzi.

Intanto sui social network in molti stanno ancora commentando il video del momento in cui lo Stadio Sinigaglia è rimasto completamente al buio a causa di un calo di corrente pubblicati dai tifosi presenti sugli spalti, con tanto di sfottò nei confronti della società di casa, che dai supporters avversari è stata invitata a “pagare la bolletta”.

Blackout in quel di Como ⚫️ Luci spente e torce accese in #ComoBrescia 💥 pic.twitter.com/WjY8EGWaht — Alessio Roccio (@Roccio92) August 29, 2022

Blackout ahahaha

PAGA LA PAGA LA PAGA LA BOLLETTA OH COMASCO PAGA LA BOLLETTA#ComoBrescia pic.twitter.com/lwfy5bmrbS — nicolatifamilan (@nicolatifamilan) August 29, 2022













