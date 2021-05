Compleanno Chiara Ferragni/ Fedez: “Auguri! Hai le tettine piene di latte..”

I primi auguri ad aver travolto Chiara Ferragni in questo giorno speciale, sono arrivati proprio da Fedez che, dopo poco la mezzanotte, ha pensato bene di prendere il suo bel telefono e aggirarsi nella stanza dell’albergo in Toscana che li sta ospitando, per cantare alla sua bella una canzone per farle gli auguri. Al grido di “Hai le tettine piene di latte”, Fedez si avvicina alla moglie che si sta specchiando in bagno, la abbraccia e poi le fa questi speciali auguri facendola infuriare. Il video continua poi mentre lei si lava i denti e, infine, quando lei è a letto pronta a sbirciare i suoi social e a rispondere agli auguri che a quell’ora le stanno già arrivando. Inizia così il il nuovo anno di vita dell’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni che in questo lungo anno si è data da fare non solo riuscendo ad arrivare nel consiglio di amministrazione di un’azienda come Tod’s ma ha messo al mondo anche il suo secondo figlio, la piccola Vittoria.

Chiara Ferragni compie 34 anni e tira le somme del suo successo

I fan non le mancano così come le polemiche che anche in questo anno l’hanno travolta. Qualcuno si è lamentato per i suoi costosi accessori, altri ancora invece per via della sua voglia di aiutare gli altri ‘facendosi pubblicità’ raccogliendo fondi e prodigandosi per il prossimo. Anche la sua voglia e quella di Fedez di rispettare le regole tenendosi fuori da viaggi (che avrebbero potuto fare) e feste sfarzose sono spesso diventati oggetto di polemiche e attacchi. Siamo sicuri che ormai Chiara Ferragni, diventa icona di stile e idolo delle folle, sia in grado di farsi scivolare addosso tutto, proprio come il marito, e questo lungo fine settimana sarà di relax in famiglia.

