Concerto Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro/ Diretta, scaletta canzoni e come vedere in streaming

Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro: diretta e anticipazioni del concerto

Il giorno più atteso dai fan di Alessandra Amoroso è finalmente arrivato. Giovedì 1° settembre, in prima serata, canale 5 trasmette l’imperdibile concerto che la cantante ha tenuto a San Siro. “Tutto accade a San Siro” è il titolo della serata evento che la Amoroso ha vissuto insieme ai suoi fan ripercorrendo la sua incredibile carriera attraverso i tanti successi che, nel corso degli anni da quando ha vinto Amici, le hanno permesso di scalare tutte le classifiche. Quello che la cantante salentina ha tenuto a San Siro è stato un concerto unico ed emozionante che Alessandra porta nel cuore.

“Questa sera in prima serata su canale 5 Tutto accade a San Siro”, ha scritto la Amoroso su Instagram pubblicando una serie di foto della serata. Il concerto è stato registrato lo scorso 13 luglio e ha celebrato tredici anni di una carriera incredibile.

Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro: la scaletta del concerto

Una serata unica ed indimenticabile quella che Alessandra Amoroso ha vissuto per la sua prima volta a San Siro. La sera del 13 luglio scorso, tuttavia, è stata indimenticabile anche per i 42mila fan presenti che, questa sera, avranno la possibilità di rivivere le emozioni vissute dal vivo attraverso le tantissime canzoni eseguite dalla cantante. Ecco la scaletta:

1 – AleAleAle

2 – Tutte le volte

3 – Il bisogno che ho di te

4 – Avrò cura di tutto

5 – La stessa

6 – Che sapore ha

7 – Un senso ed un compenso

9 – Buongiorno8. Canzone inutile

10 – Una strada per l’allegria

11 – Trova un modo

12 – Amore Puro / Difendimi per sempre con Dardust

13 – Segreto / Stella Incantevole

14 – Stupida / È vero che vuoi restare

15 – Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti

16 – Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

17 – Tutte le cose che io so

18 – Il nostro tempo

19 – Immobile

20 – Forza e coraggio

21 – Tutto Accade

22. – A tre passi da te con i Boomdabash

23 – Mambo Salentino con i Boomdabash

24 – Karaoke con i Boomdabash

25 – Simmetria dei desideri / Il mio stato di felicità

26 – Vivere a colori

27 – Comunque andare.

Bis:

28 – Piuma

29 – Camera 209

30 – Sorriso Grande

Come vedere in streaming il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro

La prima serata di canale 5 di oggi, dunque, sarà dedicata ad una delle cantanti italiane più amate dal pubblico che, dopo aver seguito i suoi esordi nella scuola di Amici, ha continuato a seguirla con affetto. Oltre a poter seguire il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro in tv, è possibile seguirlo anche in diretta streaming.

Come sempre, infatti, basta collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Attraverso l’app di Mediaset Play, inoltre, è anche possibile recuperare i singoli momenti del concerto evento.

