Alessandra Amoroso/ “Il mio primo stadio? un momento di liberazione totale”

Alessandra Amoroso: “allo stadio San Siro una guerriera di luce”

Alessandra Amoroso tra le protagoniste di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 dopo il successo allo Stadio San Siro di Milano. Un concerto evento che ha consacrato la vincitrice di Amici di Maria De Filippi come una delle interpreti più amate della musica italiana. Poco dopo il concerto, la cantante dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “volevo che il mio primo stadio fosse un momento di liberazione totale. Tutta quella gente sul palco rappresentava la proiezione di me… in formato gigante. In fondo certe cose le puoi fare solo in uno stadio e non mi sono risparmiata nulla. Volevo fosse indimenticabile. Spero e credo lo sia stato anche per il pubblico”.

Tutto è stato curato nei minimi dettagli compresi gli abiti curati dalla stilista Sofia Bertolli Balestra: “voleva che fossi, così mi ha definita, una “guerriera di luce”. In effetti è proprio quello che io e moltissime donne siamo nella nostra vita: guerriere. Per conto mio se ognuno ha le proprie grane o difficoltà, io non mi sono fatta mancare niente, affrontando entrambe”.

Alessandra Amoroso e il messaggio per le donne

Nonostante il grande successo allo Stadio San Siro di Milano, Alessandra Amoroso si è ritrovata a dover leggere una serie di commenti non proprio positivi sulla sua performance live. C’è perfino chi ha sminuito il lavoro di tutta una squadra con la cantante di “Immobile” che ha precisato: “è un problema che vivo spesso, ne ho parlato anche sul palco, chiedendo alle donne di non farci svilire”.

Poi il messaggio di incoraggiamento e forza a tutte le donne “so che dico cose che tantissime donne vivono ogni giorno in contesti anche diversi dal mio. Dobbiamo giustificarci per tutto: per cosa pensiamo, per come ci vestiamo e persino dei nostri successi. Invece basta: non dobbiamo più farci schiacciare e non dobbiamo più stare zitte. Abbiamo dei meriti e ce li siamo conquistati: nessuno deve toglierceli”.

