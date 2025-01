Si ripeterà oggi – mercoledì 1 gennaio – l’ormai classico appuntamento con il concerto Capodanno 2025 al Teatro La Fenice di Venezia che da ormai 22 anni a questa parte è diventato una vera e propria tradizione per accogliere l’anno nuovo e festeggiarlo: sempre seguendo la tradizione, parte del programma – che vedremo nel dettaglio nelle prossime righe – è rimasta del tutto invariata, così come ancora una volta a trasmettere integralmente il concerto Capodanno 2025 sarà la prima emittente del battaglione Rai con una prima (imperdibile!) diretta, una replica poche ore più tardi e anche la classica messa in onda sul servizio radiofonico.

Partendo proprio da qui, il concerto Capodanno 2025 al Teatro La Fenice di Venezia sarà trasmesso in diretta televisiva proprio oggi su Rai 1 alle ore 12:20, mentre sempre oggi ci sarà anche la seconda messa in onda in replica su Rai 5 alle 17:45 e un ultimo appuntamento alle 20:30 su Rai Radio 3: il tutto – come sempre – si potrà seguire anche grazie alla diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay che renderà anche disponibile (subito dopo la live televisiva) il video integrale dell’evento per chiunque volesse seguirlo in differita in una secondo momento!

Il programma completo del concerto Capodanno 2025 al Teatro La Fenice di Venezia

Venendo ora al programma del concerto Capodanno 2025 al Teatro La Fenice di Venezia è importante partire dal precisare che quest’anno la sempre magistrale orchestra e il corso del teatro veneziano sarà il maestro Daniel Harding, affiancato dalle splendide voci soliste del soprano Mariangela Sicilia e del tenore Francesco Demuro; mentre a Marcos Morau è stato affidato il sempre importante compito di ideare la coreografia che verrà realizzata sul palco dalla Compagnia Aterballetto.

Ad aprire le danze del concerto di Capodanno 2025 ci saranno le note della quinta sinfonia in do minore op. 67 del grande Ludwig van Beethoven che ci traghetterà direttamente verso la seconda parte dello spettacolo caratterizza dalla sinfonia ‘La gazza ladra‘ di Rossini, da ‘Din, don, suona vespero‘ dei Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e dalla coppia di opere ‘Recondita armonia‘ e ‘Donde lieta uscì‘ tratte – rispettivamente – dalla Tosca e dalla Bohème di Puccini; mentre a seguire potremo assistere anche all’intermezzo ‘I quatro rusteghi‘ di Ermanno Wolf-Ferrari, alla farandale ‘L’Arlésienne suite n. 2‘ di Georges Bizet e dal ‘Je veux vivre dans le rêve‘ tratto dal Romeo e Giulietta di Charles Gounod.

Il lungo concerto di Capodanno 2025 al Teatro La Fenice di Venezia – poi – continuerà con il ‘Nessun dorma‘ del Turandot di Puccini, con ‘Danse bohème‘ della seconda suiet del Carmen di Georges Bizet (riarrangiato per l’occasione da Ernest Guiraud), dal sempre classico ‘Va, pensiero, su l’ali dorate‘ del Nabucco di Verdi e dal ‘Padre augusto‘ scritto da Puccini per il Turandot; con la conclusione sempre affidato al brindisi della traviata di Verdi ‘Libiam ne’ lieti calici‘.