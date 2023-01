Concerto Capodanno Vienna 2023/ Diretta video streaming Rai 2: brani e programma

CONCERTO DI CAPODANNO 2023 A VIENNA: DIRIGE IL MAESTRO WELSER-MOST

Nuovo anno, grandi tradizioni: così come a Venezia, è in programma per oggi 1 gennaio 2023 il grande Concerto di Capodanno 2023 dell’Orchestra Filarmonica di Vienna (Wiener Philharmoniker) dalla Sala del Musikverein di Vienna. Per consentire la diretta del concerto della Fenice di Venezia, il Concerto di Capodanno a Vienna verrà mandato come da tradizione in “differita” su Rai 2 alle ore 13.30, non appena concluso sulla rete ammiraglia il “gemello” show per l’inizio dell’anno in Italia.

Appuntamento per il Concerto di Capodanno a Vienna con la consueta orchestra filarmonica, con il Vienna Boys Choir, il Vienna Girls Choir: direttore d’orchestra quest’anno sarà il maestro Franz Welser-Möst che affronta il Neujahrskonzert per la terza volta dopo 20211 e 2013. Come da tradizione, ai brani suonati dall’orchestra di Vienna si accompagneranno alcuni scenografici balletti nei meandri straordinari del palazzo imperiale di Vienna: tra gli altri, sarà protagonista anche l’italiano Davide Dato, ballerino nominato “Danzatore dell’anno 2022” dalla rivista tedesca di settore “Tanz”. Dato è tutt’ora il primo ballerino dell’Opera di Vienna e si esibirà per la nona volta al grande Concerto di Capodanno trasmesso in mondovisione oggi pomeriggio: il ballerino biellese danzerà tutte e 3 le danze programmate al Concerto: il valzer “Perle d’amore” di Josef Strauss; la polka veloce “Auf und davon” di Eduard Strauss e ovviamente il leggendario valzer “Sul bel Danubio blu” di Johann Strauss jr.

CONCERTO CAPODANNO 2023 VIENNA: DOVE VEDERLO IN DIRETTA STREAMING E TV

È rinomata in tutto il mondo la popolarità del tradizionale Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna: lo show dal forte senso storico si tiene dal 1939 il primo di gennaio di ogni anno nella magnifica sala dorata del Musikverein di Vienna. È uno degli avvenimenti musicali più seguiti al mondo, diffuso dalle tv di 90 paesi, con un pubblico stimato di 50 milioni di spettatori in ogni parte del mondo.

Il Concerto di Capodanno 2023 a Vienna come già anticipato, andrà in onda oggi 1 gennaio 2023 alle ore 13.30 su Rai 2 ma sarà possibile seguirlo anche in diretta video streaming sul portale RaiPlay-Rai 2. Lo stesso show dei valzer degli Stress verrà poi mandato in replica in differita nella prima serata di Rai 5, a partire dalle ore 21.15, con sempre la possibilità della diretta streaming su RaiPlay.

PROGRAMMA CONCERTO CAPODANNO 2023 A VIENNA: TUTTI I BRANI

Eduard Strauss

Wer tanzt mit? (Chi balla con noi?) Polka veloce, op. 251

Josef Strauss

Heldengedichte. (Poesie d’eroi) Valzer, op. 87

Johann Strauss II.

Zigeunerbaron-Quadrille (Quadriglia del barone gitano), op. 422

Carl Michael Ziehrer

In lauschiger Nacht. (In una notte accogliente) Valzer, op. 488

Johann Strauss II.

Frisch heran! Polka veloce, op. 386

Franz von Suppè

Ouverture dell’operetta “Isabella”

Josef Strauss

Perlen der Liebe. (Perle d’amore) Valzer, op. 39

Josef Strauss

Angelica-Polka. Polka française, op. 123

Eduard Strauss

Auf und davon. (Fuggifuggi) Polka veloce, op. 73

Josef Strauss

Heiterer Muth. Polka française, op. 281

Josef Strauss

For ever. Polka veloce, op. 193

Josef Strauss

Zeisserln. Valzer, op. 114

Josef Hellmesberger (Sohn)

Glocken-Polka mit Galopp (Polka delle campane con galoppo) dal Ballett Excelsior

Josef Strauss

Allegro fantastique. Fantasia orchestrale, Anh. 26b

Josef Strauss

Aquarellen. (Acquerelli) Valzer, op. 258











