Concerto della Festa della Repubblica, Rai1/ Video, scaletta e diretta streaming: da Mozart a Rossini e…

Festa della Repubblica 2024, concerto in diretta su Rai1: Ettore Pagano violoncellista solista

Questo pomeriggio, sabato 1 giugno 2024, Rai1 trasmette in diretta a partire dalle 17.50 a cura di RaiCultura il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica giunto alla sua 78a edizione. Si svolgerà nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sarà diretta per la prima volta da Michele Gamba. Classe 1983 ha debuttato come direttore d’orchestra nel 2009 con l’Octandre di Varese a Londra mentre dal 2016 è direttore titolare alla Scala dove si sta affermando tutta la sua versatilità.

Il Concerto per la Festa della Repubblica 2024 avrà come direttore d’orchestra Michele Gamba, spazio però avrà come solista il giovanissimo violoncellista Ettore Pagano. Durante l’evento eseguirà il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn. Ettore Pagano ha soli vent’anni ma già si è fatto notare collezionando vittorie in competizioni internazionali come il Concorso Internazionale Johannes Brahms e la Chačaturjan International Competition. Nato nel 2003 a nove anni si è appassionato al violoncello diventando ora è un nastro nascente nel panorama internazionale.

Concerto per la Festa della Repubblica 2024: scaletta: da Mozart a Rossini

È stata resa nota anche la scaletta del Concerto per la Festa della Repubblica. L’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai proporrà in apertura la celebre Ouverture dalle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, per passare poi alla Suite n. 3 di Antiche danze e arie per liuto di Ottorino Respighi: una raccolta, realizzata nel 1931, di trascrizioni per orchestra di brani per liuto risalenti al XVI e XVII secolo.

Dopo l’intervento da solista del violoncellista Ettore Pagano che, appunto con il violoncello, eseguirà Franz Joseph Haydn, il concerto continua con le opere di Rossini. Nel dettaglio l’Orchestra eseguirà la Sinfonia dalla Cenerentola di Gioachino Rossini, su cui vale la pena sottolineare una curiosità, è un capolavoro composto in sole tre settimane ed eseguito per la prima volta il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma.

Come vedere in diretta streaming il Concerto per Festa della Repubblica 2024

Il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica verrà trasmesso in diretta da Rai1 a partire dalle 17.50 con la conduzione di Nadia Zicoschi e Stefano Catucci alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È possibile seguirlo in streaming su RaiPaly ed inoltre, verrà trasmesso in differita domenica 2 giugno su Radio3 alle 20.30 e su Rai5 alle 21.15. Dopo la diretta, infine, il concerto sarà disponibile nel catalogo di Raiplay.











