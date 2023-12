Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2023/ Diretta streaming tv su Rai 1 e RaiPlay: il programma a Milano

Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2023 in diretta su Rai 1

Anche in questo 2023 torna l’ormai tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale 2023 del Teatro alla Scala di Milano, curato da Rai Cultura. Nella giornata di oggi, domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, alle ore 10:50 andrà in onda il concerto, che è stato registrato lo scorso sabato 23 dicembre. Un appuntamento divenuto ormai tradizione e che rappresenta un modo per immergersi nelle classiche sonorità natalizie, quest’anno sulle note di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms.

A dirigere il Concerto di Natale del Teatro alla Scala di Milano in questo 2023 sarà il direttore britannico Daniel Harding. Classe 1975, il direttore è entrato nella National Youth Orchestra inglese a solamente 13 anni, mentre la prima direzione è arrivata a 17 anni, con il Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg. Ha diretto, negli anni, l’Orchestra Sinfonica di Trondheim (1997-2000), la Norrköping Symfoniorkester (1997-2003), la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (1999-2003) e l’Orchestre de Paris (2016-2019). Oltre al Concerto di Natale del 2023, è già stato direttore del Teatro alla Scala di Milano in occasione dell’inaugurazione della stagione lirica 2005/06, mentre nel 2013 è stato ospite speciale dell’ultima puntata del Festival di Sanremo. A marzo, infine, è stato nominato direttore dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma a partire dalla stagione 2024-2025.

Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2023: il programma tra Beethoven e Brahms

Ad affiancare Daniel Harding nel Concerto di Natale 2023 del Teatro alla Scala di Milano ci saranno, nel ruolo di Maestro del Coro Alberto Malazzi, e al Pianoforte Kirill Gerstein. Lo spettacolo si aprirù con un’esecuzione della “Fantasia” di Ludwig van Beethoven, eseguita in do minore op. 80 per pianoforte, soli, coro e orchestra. Sul palco saranno ospitate anche le voci di: Cristina Injeong Hwang, Serena Pasquini, soprani; Eleonora De Prez, mezzosoprano; Michele Mauro, Massimiliano Italiani, tenori e Gabriele Valsecchi, basso. Chiuderà, invece, il Concerto di Natale 2023 del Teatro alla Scala di Milano l’esecuzione della “Sinfonia n.2” di Johannes Brahms, eseguita in re maggiore op. 73.

Come vedere il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2023 in diretta streaming

Infine, ricordiamo che come da tradizione il Concerto di Natale 2023 del Teatro alla Scala di Milano si potrà seguire anche in diretta. Infatti, a partire dalle ore 10:50 verrà trasmesso su Rai 1, ma potrà essere guardato anche grazie alla diretta online sulla piattaforma RaiPlay, semplicemente cliccando su questo indirizzo, sulla quale si troverà anche la registrazione del concerto subito dopo la fine della diretta televisiva.











