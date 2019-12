Concerto di Natale in Vaticano 2019/ Anticipazioni e cast: Papa Francesco “ospite”

CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2o19, ANTICIPAZIONI E CAST DEL 24 DICEMBRE

Concerto di Natale in Vaticano 2019, questo è l’appuntamento che gli italiani segnano in agenda ormai da anni per passare la cena della Vigilia in compagnia di buona musica e con la speranza di poter fare del bene aiutando l’Amazzonia, in particolare. Lo storico evento si rinnova questa sera in prime time su Canale5 con un cast d’eccezione e un ospite quasi impensabile ma che è tanto legato al progetto scelto per questa edizione, Papa Francesco. L’edizione di quest’anno sarà condotta da Federica Panicucci ed ospiterà un messaggio speciale proprio da parte del Pontefice che all’argomento Amazzonia ha già dedicato il Sinodo attualmente in corso. Come di consueto, il Concerto di Natale in Vaticano andrà in onda dall’Aula Nervi nella Città del Vaticano con un cast molto nutrito e di respiro internazionale tra cantanti, cantautori e grandi musicisti come il noto flautista ecuadoriano Leo Rojas, specializzato nel flauto Pan. Non mancherà, inoltre, il coro gospel, The Charleston Mass Gospel Choir, e Mirelle Mathieu, cantante francese.

MAHMOOD TRA GLI OSPITI DELL’EDIZIONE 2019 DEL CONCERTO DI NATALE

L’edizione 2019 del Concerto di Natale in Vaticano 2019 in onda su Canale5 riserva importanti sorprese non solo per il pubblico più adulto tra musicisti e grandi interpreti, ma anche per quello più giovane che vedrà salire sul palco dell’Aula Nervi in Città del Vaticano anche artisti nostrani “più giovani” come Elisa, Mahmood, Arisa, Simone Cristicchi, Noemi, Fabio Rovazzi e Davide Merlini. A loro si uniranno anche dei pezzi da novanta, più di nicchia, come la cantante Alma Manera, il tenore Fabio Armiliato, il celebre chitarrista Giorgio Albiani e il famoso flautista Andrea Griminelli. Insieme a loro ci saranno anche i gruppi Piccolo Coro Le Dolci Note e il Art Voice Academy. Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, invece, c’è grande attesa per un gradito ritorno in Italia ovvero quello della celebre cantante scozzese Susan Boyle, nota in tutto il mondo grazie alla partecipazione a Britain’s Got Talent. Il concerto andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa per tenere compagnia agli italiani durante la loro prima abbuffata delle feste.

GLI OBIETTIVI E LE RACCOLTE FONDI LEGATE AL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO

Come sempre anche questa edizione 2019 del Concerto di Natale in Vaticano porterà sullo schermo due impegni importanti per altrettanti progetti di beneficenza a cominciare dalla missione portata avanti dal Papa a favore di una rinascita della regione Amazzonica dopo la catastrofe nata dagli incendi della scorsa estate al grido di ‘Facciamo Rete per l’Amazzonia’. Il progetto prevede una raccolta di risorse per aiutare le scuole in difficoltà per diffondere i valori cardine della tolleranza e della solidarietà (progetto chiamato Scholas Occurrentes) e una raccolta per avviare un’imponente opera di riforestazione. Le Missioni Don Bosco, invece, si occuperà della salvaguardia dei diversi gruppi etnici indigeni con la costruzione di una casa famiglia nel Nord-Ovest dell’Amazzonia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA