Concerto Elton John a Milano 2022/ Scaletta e biglietti: a San Siro, il tour d’addio…

Concerto Elton John Milano 2022: a San Siro la tappa italiana del tour d’addio

Dopo due anni di pandemia, la musica live è ufficialmente ripartita e questo sabato di giugno è ricco di eventi imperdibili. Oggi, 4 giugno, infatti, a San Siro, arriva Elton John per la tappa italiana del tour d’addio “Farewell Yellow Brick Road”. Secondo le promesse dell’artista, quello di questa sera, in quel di Milano, sarà l’ultimo concerto italiano di Elton John, da anni protagonista della musica internazionale. Un appuntamento imperdibile per i fan di Elton John che, per essere presente sul palco di San Siro, non parteciperà neanche al “Platinum party at the Palace”, il superconcerto organizzato per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.

Il tour, partito lo scorso 27 maggio a Francoforte, toccherà altre città come Norwich, Liverpool, Sunderland, Bristol, Swansea per poi proseguire negli Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia.

Le parole di Elton John

Prima dell’inizio del tour, Elton John aveva parlato apertamente ai suoi milioni di fan che lo seguono da anni attraverso i suoi profili social. “Ciao a tutti i miei meravigliosi fan là fuori. Sono da voi oggi con un annuncio per cui ho lavorato, beh, per tutta la mia vita. Gli show che annuncio saranno i miei ultimi di sempre in Nord America ed Europa. Mi congederò nel modo più grande possibile. esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto, suonando il luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera”, aveva scritto.

“Questo tour è stato incredibile finora, pieno di momenti entusiasmanti e non vedo l’ora di costruire altri ricordi meravigliosi con voi in questi ultimi concerti. A tutti i miei amici in Oceania, verremo a trovare anche voi. Grazie e non vedo l’ora di vedervi nella vostra città”, aveva concluso.

La scaletta delle canzoni

Il concerto di Elton John dovrebbe cominciare intorno alle 20. Tantissime le canzoni che l’artista inglese dovrebbe regalare al pubblico italiano che, tuttavia, non ha ancora regalato il sold out al cantante (su Tickt One ci sono ancora dei biglietti disponibili). Ecco la scaletta delle canzoni:

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

Cold Heart (Pnau Remix)

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road

Don’t Go Breaking My Heart

