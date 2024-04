Concertone Primo Maggio 2024 ospiti, spuntano grandi nomi/ Da Piero Pelù a Dargen D’Amico

Concertone Primo Maggio 2024, svelati i primi ospiti per Noemi ed Ermal Meta

Si avvicina sempre di più l’importante appuntamento con il Concertone del Primo Maggio 2024. Per quest’anno l’evento non sarà nella celebre Piazza San Giovanni in Laterano, ma traslocherà al Circo Massimo, dove Ermal Meta e Noemi condurranno la speciale serata che lo scorso anno era finita invece nelle mani di Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio. Cambio al timone dunque, ma gli ospiti saranno ancora di alto livello. Stando alle prime anticipazioni vedremo tra gli artisti Achille Lauro, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain. Diversi altri nomi spunteranno fuori nei prossimi giorni, ma anche per quest’anno il Concertone del Primo Maggio sarà un evento di spicco

Vincenzo Schettini, chi è il compagno Francesco/ "Prima di lui rincorrevo la serenità"

Come al solito il Concertone del Primo Maggio 2024 sarà come sempre a ingresso libero. L’evento condotto dall’amata coppia di conduttore Ermal Meta-Noemi sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Chi è Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato / "Io e il mio compagno non possiamo adottare"

Concertone Primo Maggio, speciale ruolo per Big Mama

Non mancheranno le novità per il Concertone del Primo Maggio 2024. A Noemi e Ermal Meta si aggiungerà infatti BigMama, che condurrà la prima parte del Concertone dalle ore 13.15 (in esclusiva per Rai Play) e che proprio oggi, 16 aprile, sui social del Concertone del Primo Maggio 2024 ha dato il via alla presentazione dell’attesa lineup. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno deciso per la Festa dei Lavoratori 2024.

Noemi si è detta emozionata per la conduzione del Concertone del Primo Maggio 2024, spendendo parole speciali per l’occasione. “La mia felicità è immensa, sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione”.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti prossimi concorrenti di Temptation Island?/ La risposta spiazzante

Grande gioia anche per Ermal Meta, spalla di Noemi al Concertone del Primo Maggio 2024. “È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore. Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre”. Sarà un Concertone del Primo Maggio 2024 decisamente all’insegna della musica, dalla testa ai piedi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA