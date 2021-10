Concetto Casella al fratello Giucas “Si alza la bandiera…”/ E lui replica “A te no?”

Sorpresa per Giucas Casella al Gf Vip 2021

Sorpresa per Giucas Casella, che ha potuto incontrare il fratello Concetto al Grande Fratello Vip 2021. Tutto è partito dalla questione del “cappotto” alla villa di Cefalù, uno scherzo durato diverse puntate. «Mi devi perdonare, ma è successa una tragedia. Ho fatto di tutto, ricorsi e avvocati, ma non ce l’ho fatta. Io amo la villa come te, lo sai, però è successo questo», ha esordito Concetto Casella dal vetro che lo divide da Giucas. «Hai fatto venire mio fratello qua per darmi questa notizia?», ha urlato Giucas Casella ad Alfonso Signorini che poi ha confessato che è tutto uno scherzo. Il paragnosta è quindi esploso di gioia: «Vi porto tutti a Cefalù».

Giucas Casella, novità sulla piscina?/ Lapsus e scommesse: "Mica sono un mago"

Concetto Casella e la “bandiera” di Giucas…

«I lavori sono stati approvati, manca semplicemente una firma per il finanziamento ed è tutto a posto», ha raccontato il fratello Concetto. «Caccia i soldi», ha detto Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2021. «Ma è tutto gratis! Uso il Bonus 110%. Anzi, chiama e metti una buona parola. Chi bisogna chiamare?», lo ha incalzato Giucas Casella che si è informato sui lavori e ha chiesto al fratello di mettersi in contatto col conduttore per far sì che possa mettere una buona parola per lui. «Sei più arzillo, giovane… Sento alzabandiera, in mezzo a queste donne…», ha scherzato Concetto Casella. «È un complimento, a te non si alza la bandiera?», lo ha incalzato il fratello Giucas.

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella, mano sul sedere di Francesca Cipriani/ Lei sbotta:"Mi stai toccando il cul*!"Giucas Casella, pipì nel vaso al Grande Fratello Vip/ Video: "Non ce la facevo più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA