GF VIP, Francesca Cipriani cade e travolge Giucas Casella/ Video, lui:”sei pensate!” e lei le tira un ceffone

Quanti anni ha Giucas Casella? È da queste premesse che parte il simpatico siparietto tra il paragnosta e Alfonso Signorini riguardo la loro età che poi culmina con lo show di Francesca Cipriani. «Tu sei del ’49… Quindi 80… Fai 82 anni», ha scherzato il conduttore del Grande Fratello Vip 2021. Quando il concorrente gli ha ricordato che ha 70 anni, Signorini resta incredulo. «Giucas, posso dirti una cosa? Se ne hai 70 li porti malissimo!», la sua battuta. Non la prende bene Giucas Casella: «Anche tu Alfonso! Guardami per favore!». Il siparietto è andato avanti con un filmato in cui si vede Giucas Casella che scherza nella Casa su Alfonso Signorini e la loro conoscenza.

Francesca Cipriani strapazza Giucas Casella

«Ma come si fa a volerti male? Io sono nato nel ’64 e ho 57 anni, tondi tondi. Scusa eh! Senti qua…», replica il conduttore del reality facendogli sentire gli applausi del pubblico in studio tutti per lei. Poi la situazione è degenerata con Francesca Cipriani che ha strapazzato il paragnosta. «Non mi tirare i capelli!», ha urlato Giucas Casella a Francesca Cipriani. «Ma tu non hai i capelli!», ha gridato la coinquilina che poi ha buttato il paragnosta sul divano. «Ma sei scema! Sei pesante» e la Cipri reagisce tirandogli un ceffone. Lei però si è gettata tra le sue braccia scoppiando a ridere. «Ma Francesca non è Alessandro!», è intervenuto allora Alfonso Signorini. «Ma sei posseduta? Come fa la bambola assassina? Dai falla, adoro». E la showgirl ha colto la palla al balzo per riproporre la scena…

