Concorrenti Amici 2020/ Ultima maglia verde per Martina, Stefano…

CONCORRENTI AMICI 2020, MARTINA OTTIENE LA MAGLIA VERDE MA…

I Concorrenti Amici 2020 saranno solo nove? No, certo e solo oggi pomeriggio con la messa in onda del daytime di Canale5 scopriremo cos’altro è successo nel pomeridiano di sabato registrato venerdì. Il tempo per mandare in onda tutto non è bastato, soprattutto per la presenza di tanti ospiti e di una doppia sfida a squadre, che ha consentito a Jacopo e Francesco di aggiungersi ai concorrenti di Amici 2020, cos’altro è successo e chi ha portato a casa l’ultima maglia verde? Ormai il mistero non c’è più visto che quello che non avevano svelato le anticipazioni di venerdì, lo hanno fatto i social e il web sabato pomeriggio convinti che avremo visto andare in onda tutto. Per chi ancora non lo sapesse, invece, le novità arriveranno oggi pomeriggio, intorno alle 16.20, quando scopriremo che i tre rimasti senza maglia, ovvero Martina, Stefano e Matteo, saranno chiamati davanti alla commissione.

MARTINA SI ESIBISCE DAVANTI AI SEI GIUDICI ESTERNI DI AMICI 2020

Dopo la pausa, Maria De Filippi ha tenuto tutti con il fiato sospeso dicendo che non è certo che le maglie che saranno assegnate saranno dieci ma, al ritorno, ovvero quello che vedremo oggi, mostrerà ancora una volta un video in cui Martina parla con Gaia di Francesco usando termini poco edificanti. Nonostante questo prega i tre rimasti senza maglia a sperare ancora e a non mollare, poi li chiamerà al centro dello studio dicendo loro che saranno i sei giudici esterni della puntata a decidere chi dovrà andare al serale e loro opteranno proprio per Martina lasciando fuori Stefano e Matteo che dovranno tornare a casa.

