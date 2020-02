Amici 19, speciale serale/ Il pecorso degli studenti con la maglia verde

Il serale di Amici 19 è alle porte. La fase più importante del talent show di Maria De Filippi prenderà il via venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5. Dieci allievi tra tutti quelli che hanno formato la classe di Amici 19 vivranno quella che, dagli ex allievi della scuola più famosa d’Italia è stata definita “l’esperienza più bella della vita”. In vista della prima puntata, per aiutare il pubblico a conoscere meglio il percorso e le storie degli allievi che hanno già conquistato la maglia verde, Real Time, nella prima serata di oggi, mercoledì 19 febbraio, trasmette un appuntamento speciale con Amici 19. Marcello Sacchetta e Lorella Boccia, conduttori del daytime, sveleranno ai telespettatori i segreti di tutti gli allievi già ammessi al serale. “Impegno, passione e voglia di mettersi in gioco. Insieme a Lorella Boccia e Marcello Sacchetta esploreremo il percorso degli studenti della Scuola che hanno conquistato la maglia verde”, fa sapere Real Time.

IL PERCORSO DEGLI ALLIEVI AMMESSI AL SERALE DI AMICI 19

Gli allievi sicuri di partecipare al serale di Amici 19 sono i cantanti Nyv, Gaia, Giulia e i ballerini Nicolai, Valentin, Javier e Talisa. Il percorso dei sette allievi, all’interno della scuola, è stato molto diverso. Nyv e Gaia, sin dal primo giorno, hanno conquistato consensi sia tra i professori che tra il pubblico anche se non sono mancati momenti difficili con Nyv che è stata messa in discussione da Anna Pettinelli e con Gaia che ha dovuto conquistare la fiducia di Rudy Zerbi che, invece, non ha mai avuto dubbi su Giulia. Per Nicolai, entrato nella scuola da poche settimane, è stato tutto in discesa. Così, invece, non è stato per Valentin che ha dovuto lavorare duramente per conquistare anche la fiducia di Alessandra Celentano e per Javier che, dopo aver attaccato i professionisti, ha rischiato anche l’espulsione. Il talento di Talisa, invece, non è mai stato messo in discussione. Sette allievi che meritano il serale anche per il pubblico. All’appello mancano ancora tre maglie verde che saranno assegnate nei prossimi giorni. Chi le conquisterà tra Francesco, Jacopo, Matteo, Martina e Stefano?

