Concorrenti Amici 22, dopo LDA tocca a Giovanni Antonacci?/ L’indiscrezione che…

Giovanni Antonacci tra i concorrenti di Amici 22? Spunta l’indiscrezione che…

E’ in arrivo un altro figlio d’arte nella prossima edizione di Amici. Dopo LDA, quest’anno dovrebbe sbarcare nel talent di Canale 5 il figlio di Biagio Antonacci. Giovanni Antonacci è giovanissimo ma ha alle spalle già diverse esperienza in ambito musicale. A differenza del padre, Giovanni è un rapper che ha esordito nel panorama musicale con il brano Se mi scegli. Oltre ad essere impegnato nella musica, Giovanni è un apprezzato speaker radiofonico per le radio del gruppo RTL 102.5. Tra i concorrenti si fa largo il nome di Giovanni che ha alle spalle due colossi della musica. Oltre ad essere figlio di Biagio Antonacci, Giovanni è anche il nipote di Gianni Morandi.

Rosa Di Grazia di nuovo innamorata, dopo Amici? / L'indizio web che desta il sospetto

Giovanni stava per accedere già un anno fa nella scuola di Amici. Aveva conquistato il giudizio positivo di Rudy Zerbi ma non aveva convinto gli altri giudici che lo avevano penalizzato. Ora però dopo un anno di studio e perfezionamento, Giovanni ha tentato nuovamente i provini e sembra proprio che quest’anno le possibilità di vederlo entrare ad Amici siano alte. Al momento Giovanni Antonacci conta su Instagram poco più di 22mila follower. Numeri destinati a salire in caso di partecipazione al talent. In un’intervista di qualche anno fa a Cosmopolitan, il ragazzo aveva dichiarato: “Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere”.

Giulia Stabile debutta nel doppiaggio: Il mostro dei mari/ "Ma sarò anche in tv.."

Giovanni Antonacci non aveva superato il provino di Amici, com’era andata?

Giovanni Antonacci ha deciso di entrare nel mondo della musica due anni fa e ha iniziato a comporre in autonomia le canzoni. Ora a quanto pare stando ad alcune indiscrezioni il figlio di Biagio Antonacci sarebbe pronto a prendere il posto di LDA. Sembrerebbe infatti che gli autori del programma stiano valutando la possibilità di ammettere nella trasmissione il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Quando Giovanni Antonacci aveva provato ad entrare qualche anno fa, Rudy Zerbi era rimasta entusiasta. Lui sembrava invece vedere del talento nel figlio d’arte, e gli aveva lasciato intendere che la sua esperienza con la trasmissione molto probabilmente non si sarebbe fermata lì.

Amici 21, Luigi Strangis e LDA si mostrano insieme sui social/ Fan in visibilio…

Giovanni Antonacci fa parte di una famiglia che vive di musica. Mentre lui, il papà Biagio ed il nonno Gianni Morandi cantano, il fratello Paolo è un autore molto amato. Fra i suoi ultimi successi c’è la canzone dell’estate scorsa di Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti, cioè Mille. La canzone scritta da Paolo per Nek, Mi farò trovare pronto, ha gareggiato a Sanremo. Al momento la sua partecipazione non è stata confermata e rimane un’indiscrezione.













© RIPRODUZIONE RISERVATA