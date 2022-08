Concorrenti Ballando con le stelle 2022: chi sono?/ Trattativa per il compagno di Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle 2022, chi sono i concorrenti? Da Paola Barale a…

Ballando con le stelle è ai nastri di partenza. Il popolare talent di ballo condotto da Milly Carlucci inizierà il prossimo 8 ottobre. Dopo mesi di rumors sul cast, Il Fatto Quotidiano ha anticipato alcuni nomi della nuova edizione. Nelle scorse settimane è stata ufficializzata la partecipazione di Iva Zanicchi e anche il nome di Gabriel Garko sembrerebbe essere stato confermato. Come svelato dal sito Dagospia, scenderanno sulla pista anche i giornalisti Luisella Costamagna, reduce da due anni di Agorà, e Giampiero Mughini. Lo stesso sito aveva rivelato la partecipazione del nuotatore Alex Di Giorgio e della conduttrice Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo.

A suscitare polemiche sarà la partecipazione di Enrico Montesano, svelata da Tvblog. Negli ultimi anni, il comico si è attirato forti critiche per le sue posizioni novax. TvBlog aveva reso noto l’arrivo sulla pista di Ballando con le stelle di Nino D’Angelo e di Ema Stockolma. Il Fatto Quotidiano ha ora aggiunto alla lista altri nomi. Dopo vari corteggiamenti sembra che Milly Carlucci sia riuscita a convincere Paola Barale. La showgirl potrebbe far parte della prossima edizione di Ballando con le stelle. Del gruppo faranno parte anche l’attrice Rosanna Banfi, figlia del mitico Lino, e il modello e attore Alessandro Egger diventato famoso per aver prestato il volto alla Kinder.

Tra i nomi che spuntano per il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle c’è anche quello dello chef Lorenzo Biagiarelli. Sarebbe in corso una trattativa avanzata per averlo in pista. Non tutti ricordano che Lorenzo è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli che da anni veste i panni di giudice del popolare show di Raiuno. Al riguardo sono sorte delle polemiche. Tanti ritengono che la presenza di Biagiarelli possa alterare la competizione in quanto favorito dalla sua compagna.

Intanto il nuotatore Alex Di Giorgio avrebbe richiesto di ballare con un uomo in quanto gay dichiarato. Per lo show di Rai 1 non si tratta di certo di una novità, visto che già Giovanni Ciacci e Rosalinda Celentano, hanno ballato con una persona dello stesso sesso. Un cast che sarà svelato e ufficializzato nelle prossime settimane e che dovrà sottoporsi al giudizio della temibile giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Il cast di Ballando con le stelle sarà in grado di bissare il successo ottenuto negli scorsi anni?

