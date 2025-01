Concorrenti Dalla strada al palco: chi si esibisce nella terza puntata

La terza puntata della quarta edizione del programma “Dalla strada al palco” va in onda questa sera, in prima serata su Raiuno, e regalerà momenti speciali agli artisti di strada che, dotati di un grandissimo talento e provenienti da vari Paesi nel mondo, proveranno a conquistare la fiducia del pubblico e degli ospiti a cui è affidato il giudizio. Anche oggi, altri due talenti, riusciranno a strappare il biglietto per la finalissima durante la quale sarà decretato il vincitore assoluto della quarta edizione di “Dalla strada al palco”.

Come ogni settimana, sul palco del format di Raiuno, arrivano sia talenti che, nella vita, hanno un lavoro più tradizionale coltivando, comunque, quella che può essere una semplice passione sia talenti che, invece, vivono della propria arte esibendosi nelle strade, nelle piazze o nei vari locali di diverse città. Quali artisti, dunque, si esibiranno nel corso della terza puntata?

Concorrenti Dalla strada al palco: chi ha conquistato la finalissima

Durante le prime due puntate di “Dalla strada al palco“, diversi talenti hanno vinto la gara strappando il biglietto per la finale. Nel corso della prima puntata, infatti, hanno conquistato il passaggio alla finalissima Pierpaolo Foti con il suo violino e il cantante lirico Antonio Nicolosi. E’ stata ripescata passando ugualmente alla finale anche Giorgina, cantante con la Lis.

Nel corso della seconda puntata, invece, il biglietto per la finale è stato strappato dalla pianista Denisa Curtasu che ha potuto anche, a sorpresa, riabbracciare la mamma che non vedeva da diverso tempo e la cantante Ginevra Giuli. Sono stati ripescati per la finale, infine, anche i trapezisti Jonny e Manuel che, con le loro acrobazie davvero spettacolari e mozzafiato, hanno lasciato pubblico e ospiti senza parole al punto da aver conquistato l’accesso all’ultima puntata.

