Dalla strada al palco 2025: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il successo ottenuto dalla prima puntata, oggi, venerdì 17 gennaio 2025, torna in onda “Dalla strada al palco“, il programma di Raiuno dedicato al talento degli artisti di strada. A presentare tutti i concorrenti ci saranno, come sempre Bianca Guaccero e Nek. Dopo essere stato da solo al timone dello show, da quest’anno, con la promozione del programma da Raidue a Raiuno, è arrivata anche la Guaccero, reduce dalla partecipazione e dalla vittoria di Ballando con le stelle. Oltre a presentare i vari artisti, Nek e Bianca Guaccero si dilettano in esibizioni musicali sfoggiando il loro incredibile talento.

I veri protagonisti, però, sono i talenti di strada che abbandonano la location classica delle loro esibizioni per entrare in uno studio televisivo ed esibirsi davanti ad un pubblico molto più vasto sottoponendosi anche al giudizio di una giuria.

Dalla strada al palco 2025: i concorrenti

Musicisti e giocolieri, mimi, clown o mangiafuoco, ballerini o attori sono i protagonisti del programma Dalla strada al palco in cui il talento degli artisti di strada che non sono riusciti a trovare il successo è al centro della serata. Anche oggi, si esibiranno dodici concorrenti e, al termine della puntata, i due più votati accederanno alla finale.

Questa settimana, il ruolo dei “passanti importanti” sarà affidato a tre volti molto amati dell’italico tubo catodico, ovvero Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia che non si limiteranno a giudicare le varie esibizioni, ma saranno parte integrante dello show. Non mancheranno, poi, le sorprese musicali con l’arrivo di grandi artisti che duetteranno con ci concorrenti dando vita a momenti emozionanti e davvero imperdibili.

Come vedere in diretta streaming Dalla strada al palco 2025

La seconda puntata dello show “Dalla strada al palco” può essere vista in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30, al termine dell’appuntamento con Affari tuoi. Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo, può collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.

